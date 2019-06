Las eléctricas dan con la brecha para tumbar la tasa de los tendidos

A. Domingo | Redacción

La pelea legal entre compañías eléctricas y ayuntamientos y juntas vecinales por la ordenanzas fiscales que gravan el aprovechamiento especial del dominio público por los tendidos de transporte eléctrico continúa. Si bien la jurisprudencia es amplia en lo que se refiere a la adecuación de la tasa con el ordenamiento jurídico, en una nueva andana de demandas, las eléctricas están logrando que el Tribunal Superior de justicia (TSJ) de Castilla y León anule el artículo referido al cálculo de las tarifas. Así, en territorio leonés, la ordenanza del Ayuntamiento de Prioro ha visto cómo se anulaba su artículo cuarto, por los parámetros utilizados para fijar la tarifa y por tratarse de una cuantía desproporcionada, al entender que la líneas eléctricas suponen un uso privativo de los terrenos públicos y no especial.

La ordenanza municipal de Prioro, que impone una tasa también a conducciones de agua, gas e hidrocarburos, entró en vigor en diciembre de 2017, pero ahora será necesario que el Tribunal Supremo (TS) confirme el artículo que anula el TSJ o, en caso contrario, su modificación.

La Sala no admite los argumentos que esgrime Iberdrola en su demanda contra la ordenanza sobre los que ya se ha pronunciado el TS, pero entra a valorar otros que el alto tribunal no ha resuelto explícitamente: en concreto, la publicidad y transparencia de los criterios para determinar la tasa, así como la determinación de la intensidad y tipo de gravamen por el aprovechamiento del espacio público.

Falta de concreción

La sentencia, dictada en mayo, advierte que el informe técnico-económico que determina la cuantía de la tasa no aporta los cálculos que han llevado a fijar el valor de los tendidos eléctricos, «ni se especifica cuáles son los estudios de mercado —no incorporados al expediente— que el Catastro tiene en cuenta en sus publicaciones», para fijar las cuantías. «El informe se limita a citar las fuentes normativas primarias de procedencia sin llegar a explicitar cómo se llega en concreto a los valores asignados», cita la sentencia, pese a que «la ley recoge las reglas específicas» para realizar la valoración. Es más, la Sala explica el método e incluso realiza los cálculos. Otro tanto sucede con el valor de las líneas por las que se establece el gravamen. «Más allá de la cita genérica de la normativa, la ordenanza tampoco concreta ni explica cómo ha obtenido» unos valores que califica de «dispares».

EL TIPO DE Uso

El fallo considera desproporcionada la cuantía resultante «por cuanto el uso del dominio público con las instalaciones de su titularidad sólo puede ser calificado de aprovechamiento especial, nunca de utilización privativa. La ordenanza considera que los tendidos no limitan «en su totalidad» el uso y disfrute del terreno cuando se trata de «una servidumbre de vuelo», que no impide el uso de la finca. por tanto, no procede aplicar el gravamen referido a la ocupación.

Prioro, abunda el TSJ, «incurre en un deliberado confusionismo o tergiversación conceptual, al calcular la tasa en función del valor del terreno y, en su caso, de las instalaciones ocupadas [...], en lugar de tomar como referencia la utilidad que reporte el aprovechamiento», motivo por el que impone el gravamen anual «previsto para la utilización privativa», cuando las líneas eléctricas «ni ocupan físicamente ni utilizan privativamente —en exclusiva— el suelo que sobrevuelan, siendo por otro lado muy limitada la inmisión o incidencia (aprovechamiento) sobre éste», añade el fallo.