Una empresa llamada Azucarera que se amarga

Representantes sindicales de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, UGT-FICA, y un equipo de Azucarera trasladaron a la Federación Leonesa de Empresarios, Fele, la trascendencia de la actividad de la planta de La Bañeza y su impacto en el empleo, la economía y el comercio local en el momento complicado que vive el sector remolachero azucarero, según una nota remitida por el sindicato. En la presente campaña contrataron sus producciones en el centro bañezano un total de 486 remolacheros con 3.700 hectáreas de cultivo en la zona.

UGT explicó que el potencial de mantenimiento del tejido industrial y rural generado por Azucarera en la provincia leonesa y en España es “incuestionable” y se extiende además a otras industrias locales a través del suministro de azúcar y coproductos, gracias a los proyectos de innovación que lleva a cabo el equipo de I+D+i.

Añadió que Azucarera mantiene un firme compromiso con la conciliación y la igualdad de oportunidades y recordó que la compañía anunció recientemente una inversión de diez millones en los próximos cinco años (69 millones en el total de las plantas de Azucarera en España).

En un “contexto muy complicado” de precios del azúcar, hundidos tras el fin del sistema de cuotas de producción -aunque con visos de recuperación en el corto plazo- los representantes de UGT y Azucarera recordaron que “sin remolacha no hay industria y sin ésta no hay empleo local ni demanda de servicios, lo que lleva en definitiva al abandono rural en un movimiento que no tiene vía de retorno”.