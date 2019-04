«Es díficil hallar un sustituto económico a la minería, por eso apostamos por diversificar»

dl | LEÓN

Conoce bien Laciana y los asuntos que preocupan a los vecinos. Con ellos y con el futuro del valle ha sido su compromiso en los últimos cuatro años, pero cree que queda mucho trabajo por hacer y por eso afronta con ilusión la nueva campaña.

—Emilio: Quiero agradecerle su gran trabajo, hacía mucho tiempo que no se preocupaba alguien tanto por este valle. También quiero preguntarle si en los próximos cuatro años usted seguirá tan involucrado?

—Mario Rivas: En primer lugar agradecer la valoracíon que haces de nuestra gestión durante estos cuatro años, y respondiendo a tu pregunta decirte que si quisiera acomodarme no me presentaría de nuevo, además de no ser honesto con mi municipio. Creemos que hay trabajo por hacer y por eso afrontamos con ilusión esta campaña electoral.

—Natalia: ¿Qué le ofrecerá a los lacianiegos en esta legislatura que no ofreció en la anterior?

—M. Rivas: El programa sobre el que hemos trabajado estos cuatro años ha sido un programa modesto, conscientes de las limitaciones que tienen las entidades locales. Para el futuro debemos trabajar más en el desarrollo del aprovechamiento forestal de nuestros montes, siempre de la mano con las juntas vecinales.

—Natalia: El centro de los castros en Rioscuro, ¿en algún momento está previsto abrirlo al público de forma continuada y darle el uso que le corresponde?

—M. Rivas: Estamos trabajando en la posibilidad de hacer una gestión a través de una empresa especializada en el sector turístico que haga de este centro un espacio dinámico, que conjugue visitas al centro, realización de rutas, gastronomía local, turismo activo, etc.

—Vatse: Qué medidas tiene en mente el ayuntamiento para crear empleo de calidad? ¿Y para promocionar Laciana de una manera más eficiente? ¿Para cuándo un lavado de cara a Villablino? Creo que villablino tiene mucho potencial y que todas las acciones que se hagan deben de contribuir a embellecer nuestro pueblo.

—M. Rivas: Lamentablemente el Ayuntamiento no tiene capacidad de crear empleo por si solo, por eso durante estos cuatro años hemos trasladado a todas las instituciones la necesidad de centrarse en la generación de empleo a nivel local, con el objetivo de fijar población. La consecución de un empleo de calidad debe tener como base la formación, en sectores con potencial en nuestro municipio como el sector agro-alimentario, ganadero, turístico, etc Evidentemente, Villablino necesita un cambio urbanístico, esto lleva tiempo, pero se han empezado a aplicar medidas para ello. Tambien es importante la implicación y concienciación de los vecinos

—Osezno: Qué opina del juicio contra Victorino Alonso? Por qué se ha hecho tanto daño a nuestras montañas?

—M. Rivas: Opino que es un tema que lleva demasiado tiempo abierto, que debería haber sido resuelto hace años. Esperemos a que la justicia resuelva.

—Leonesa y lacianiega: Para cuándo la fibra óptica para el resto de los pueblos que no la tienen? Para cuándo más emisoras de radio en Laciana? ¿Han mirado el tema de los repetidores que es lo que respondió en uno de sus encuentros con este periódico?

—M. Rivas: Estamos en el desarrollo de una tercera fase de la fibra óptica en el municipio. Cuando finalice ésta, el ochenta por ciento de los vecinos del municipio se beneficiaran de una conexión a internet de alta velocidad. Para el resto de pueblos hemos propuesto alternativas a corto plazo como Wifi4eu que se pondrá en marcha en las próximas semanas. Sobre el tema de los repetidores es un tema que estamos trabajando con las emisoras. Hoy mismo podemos escuchar alguna nueva.

—El valle: ¿Cuáles son las acciones concretas y realistas, de cara a las próximas elecciones que su partido ha previsto?

—M. Rivas: Te puedo asegurar que nuestras propuestas son realistas y realizables. Tenemos un modelo de municipio a desarrollar, pero nuestro programa está abierto a la participación de todos los vecinos. Nos parece fundamental que os impliquéis en el futuro del valle.

—Lacianiega: Estamos en un momento en el que nos renovamos o morimos... Dos preguntas: 1. Por qué desde el ayuntamiento no convocan un concurso de ideas?. 2. Hay que buscar alternativas y hacer atractivo a nuestro valle; ¿qué requisitos debería tener Villablino para poder optar a ser sede de la escuela oficial de idiomas?

—M. Rivas: Tu pregunta es muy recurrente, estabamos trabajando en esa idea, cuando surgió el proyecto de la Beca Manuel Villanueva, que es algo muy similar y nos pareció que por el momento no debiamos ocupar ese espacio, sin que ello signifique el abandono de esa idea. Respecto a la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas que es muy interesante, es una cuestión de voluntad política de la Administración competente, que en este caso es la autonómica.

—Lacianiega: Para cuándo la piscina climatizada? Se ha hecho algo al respecto? plan de viabilidad, presupuesto, subvenciones... creo que es importante pasar al acción porque Laciana Necesita la piscina climatizada... Al hilo de esto, qué fue del proyecto que se iba a hacer en el lavadero relacionado con un parque temático?

—M. Rivas: Tenemos varios presupuestos encima de la mesa, que sinceramente son inalcanzables para las cuentas municipales. Tampoco podríamos ejecutarla en una sola fase con fondos de los planes provinciales. Estamos trabajando también con empresas del sector servicios, que parecen interesadas en ofrecer este tipo de actividad. Contestando a la segunda pregunta , éste es un proyecto de la iniciativa privada que se ha presentado para conseguir financiación de los fondos mineros a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

—Yolanda: Yo le voy a hacer tres preguntas: 1.¿Qué opina de que el ex-alcalde de Villablino Guillermo Murias esté siendo juzgado por un presunto delito de prevaricación por hechos relacionados con la explotación del Feixolín? 2.¿Cómo hubiera actuado usted si hubiese sido el alcalde de Villablino en aquel momento? 3.¿Hubiese cerrado la explotación o hubiese permitido que se continuara explotando y por consiguiente se mantuviera el empleo que generaba la explotación?

—M. Rivas: Creo que es una de las posibles consecuencias que tiene el tomar decisiones cuando se ocupa el cargo de alcalde. Opinar sobre lo que yo habría hecho no sería justo, Guillermo tomó sus decisiones en base a las circustancias que existían en ese momento. Para mi salvaguardar el empleo existente es fundamental.

—Pensionista: Mi mayor preocupación es la sangría poblacional en Laciana, especialmente en las edades de hasta 14 años. No tenemos ni una política seria de ayudas a bebés, ni una guardería a todos los efectos que permita a los padres y madres trabajar en condiciones normales y claro, los abuelos estamos para ayudar. Pero debemos dar soluciones políticas ya para fijar población cuanto antes. ¿Qué hará en este sentido si gana como alcalde?

—M. Rivas: La sangría poblacional es uno de los mayores problemas que tenemos. Para nosotros es fundamental mantener servicios como la guardería, aunque es deficitario económicamente pero muy importante a nivel social. Estamos también apoyando ludotecas en época de vacaciones para facilitar la conciliación. El ampliar los horarios de nuestra guardería está en nuestros planes

—Tsaciana: ¿Se puede mejorar la eficiencia de los recursos cuando nieva? Las aceras dan pena en esos momentos después de varios dias. 2) Exactamente cuál es el coste de una piscina climatizada en Villablino?

—Mario Rivas: Evidentemente todo es mejorable, negarlo es un error. Estamos intentando renovar el parque móvil para mejorar este servicio y también trabajamos en una ordenaza que implique a la población y a los voluntarios de Protección Cívil. Es importante destacar que hay un protocolo de actuación que aunque con dificultad cumple las expectativas de su cometido. El coste de la piscina depende de varios factores, una piscina completamente nueva estaría por encima de los dos millones de euros. Una modificación de la que tenemos en la actualidad, salvando diferentes problemas técnicos sería de la mitad.

—Ana: Creo que Laciana ha de ser más ambiciosa aún respecto a la industria. Mi pregunta es si desde el Ayuntamiento de verdad se está haciendo todo lo posible por facilitar la instauración de empresas en la comarca. ¿Cuál es el precio del metro cuadrado del suelo industrial? ¿Lo comparas con zonas limítrofes?

—M. Rivas: El precio de una parcela al igual que el alquiler de naves tiene importantes bonificaciones por creación de empleo y otros factores como aprovechamiento de recursos endógenos. El precio de compra de una parcelas puede ser de 0 euros por la aplicación de esos factores, al igual que los gastos administrativos de establecimiento como impuesto de obras y licencia de apertura

—Peñaporrela: Me imagino que será de su conocimiento que la piscina de Caboalles de Arriba lleva varios años abriéndose en precario, con unas condiciones pésimas. La inversión necesaria no es tanta y sobre todo es algo que se debería planificar con tiempo, no darse cuenta del problema a finales de junio como pasa siempre. Ya de paso, comentar también que a la pista de tenis de Caboalles de Abajo solamente le falta la red para poder ser utilizada y tampoco será tanta inversión

—M. Rivas: Conozco el problema, nuestro concejal de deportes es de Caboalles de Arriba. Lo que aparentemente parecía un pequeño problema, después de estudiarlo ha resultado un problema estructural de díficil solución, lo que no puede significar el abandono de esta instalación. Nos implicaremos en dar solución a los dos problemas que nos planteas.

—Antonio: ¿Cuál es a tu parecer el punto fuerte del municipio y por el cual habría que apostar ahora mismo? y ¿qué estarías dispuesto a hacer para intentar impulsarlo y que sirva de revulsivo para Laciana?

—M. Rivas: Tenemos muchos potenciales: turismo, aprovechamientos forestales, ganadería, nuevas tecnologías...destacando que en la ganadería queda mucho por hacer, vinculada a la industria agro-alimentaria, eliminando intermediarios y apostando por un producto de calidad. Cuando hablo de ganadería no hablo solo del ganadero, si no de todas las sinergias que genera: servicios veterinarios, funcionarios, elaboración piensos, complemtos alimenticios, matadero, transformacion cárnica....

—Pedro: ¿Crees que vas a ganar las elecciones?

—M. Rivas: Creo que a esta pregunta le darán respuesta los ciudadanos, que sois los que nos dareis el aprobado o suspenso a estos cuatro años de gobierno.

—Un emprendedor: ¿Qué argumentos utilizarías para convencer a una empresa que va a crear 20 puestos de trabajo y está dudando de instalarse en Villablino o en Ponferrada?

—M. Rivas: Dependería del tipo de empresa. Hemos puesto ejemplos de las bonificaciones que se aplican en nuestro polígono industrial, tenemos fibra óptica, jóvenes y no tan jóvenes cualificados profesionalmente y la implicación del ayuntamiento al servicio de la generación de empleo y riqueza.

—Posible votante: ¿Cuál considera que es la propuesta ‘estrella’ de su programa electoral?

—M. Rivas: Nuestro programa aún esta abierto, pero te avanzo que no haremos ni castillos en el aire ni propuestas irrealizables. Conocemos muy bien el Ayuntamiento, y somos conscientes de las limitaciones que tiene.

—José Manuel: ¿Considera que existe alguna alternativa real a la minería como motor económico del Valle?

—M. Rivas: Es díficil encontrar un monocultivo económico que lo pueda sustituir, por eso apostamos por diversificar, con el impulso a sectores como los que hemos comentado anteriormente

—Anónimo: ¿En qué fase se encuentra la futura instalación del parque de bomberos de Villablino?

—M. Rivas: Ahora mismo ya dispone de la licencia municipal para poder empezar a ejecutar las obras de forma inminente.

—Vecino de Lumajo: Vivo en Lumajo y aunque parezca mentira no tenemos cobertura de móvil.¿No sería posible que desde el Ayuntamiento se haga algún tipo de gestión?

—M. Rivas: Lo sabemos y por eso ha sido una preocupación para nosotros. La empresas comercializadoras aluden a problemas económicos. Para poder dar una posible solución hemos optado por poner un punto wifi gratuito en tu pueblo

—Julia: ¿Cree usted que ha merecido la pena el ingente gasto que ha realizado el Ayuntamiento de Villablino para asistir con stand propio a la feria de turismo Fitur?

—M. Rivas: No calificaría el gasto como ingente, si como necesario. Era un compromiso, además de una demanda formulada por una gran parte de la sociedad lacianiega. Fitur es el escaparate que nos ha abierto al resto del mundo, son numerosos los tour operadores que se han interesado por promocionar Laciana como destino.

—Carmen López: ¿Qué proyectos no ejecutados en la legislatura anterior tiene previsto reactivar en esta legislatura en el caso de que resulte elegido?

—M. Rivas: Especialmente dos, el primero, sacar adelante el matadero y dos el cambio de iluminación a led.

