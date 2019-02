España compra energía generada con carbón a Marruecos mientras hunde el sector nacional

Instalaciones de la central térmica de La Robla, que no sobrevivirá a la transición energética. RAMIRO -

m.r. | león

España ha comenzado a comprar energía producida por carbón a Marruecos. Lo hizo de forma significativa los pasados meses de noviembre y diciembre, especialmente en este último, dando un giro así a las relaciones de intercambio energético que han mantenido tradicionalmente ambos países que habían sido justamente al contrario. La adquisición de energía por parte del Estado español se puede constatar en el último boletín emitido por Red Eléctrica y, según destaca El Periódico de la Energía, esta compra coincide con la puesta en marcha de la primera central eléctrica de carbón del país magrebí. Y coincide también con los coletazos del sector del carbón en las cuencas mineras, que se ve abocado al cierre por la aplicación de la transición energética del ministerio que dirige Teresa Ribera. El precio de la energía comprada a Marruecos es más ventajoso para España que el producido en las propias centrales nacionales, debido a que el país magrebí no se encuentra sometido a las reglas del sistema ETS europeo de derechos de emisiones de carbono y no paga por los derechos de emisiones de CO2, como sí tienen que hacer las eléctricas españolas.

A esta contradicción del Gobierno, que está imponiendo la transición energética bajo la premisa de que se deben suprimir las fuentes de energía contaminantes, se refirió ayer la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien aseveró que «no hace falta cerrar lo que tenemos en España, provocar paro, provocar la quiebra de muchos municipios y traernos la electricidad de Marruecos». En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, la consejera afirmó que la compra de electricidad al país magrebí supone que «teníamos razón». «Venimos diciendo que el carbón es necesario, que hace falta un plan energético en el que el carbón tenga un porcentaje y un peso y que sea el carbón autóctono. La realidad nos está dando la razón. Si no hubiera habido carbón en determinados momentos el año pasado no hubiéramos podido ni encender la luz ni la calefacción», aseguró Marcos, quien incidió en que el carbón «sirvió en un momento de sequía en el que no había agua para generar energía. Es necesario y hace falta saber en qué porcentaje y que, en la medida de lo posible, sea carbón de las cuencas mineras de este país».

La consejera reiteró que España necesita una posición energética «que sea justa equilibrada y garantice el futuro de las cuencas mineras creo que es una demanda no sólo de Castilla y León». «Estamos viendo como países como Alemania están haciendo una transición teniendo en cuenta la actividad económica, el impacto social y sobre todo al sector, a las empresas, a los trabajadores y a quienes tienen las competencias, las administraciones como las comunidades autónomas», recordó mientras que en España «nos hemos encontrado con la transición energética más rápida, más exprés, menos consensuada y más sorpresiva y más adecuada a los intereses de las empresa de toda Europa, además adelantada en varios años a lo que establece la unión europea». «Alemania lo ha consensuado y es muy distinto hablar de finalizar en 2018 a finalizar en 2038»», insistió la consejera. «No estamos hablando de dar un salto en el vacío y dejar a la gente con subsidios y prejubilaciones a los 40 años, sino de un acuerdo en el que hay 40.000 millones de euros para un plan de reindustrialización de aquí a 2038», remarcó.