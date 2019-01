Exigen «los mejores candidatos» para gestionar el terreno agrícola comunal

A. Domingo | León

El secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, instó ayer a los partidos políticos a elegir a los mejores candidatos para la presidencia de las juntas vecinales de la provincia, dados los intereses que para el sector agropecuario representan los terrenos que poseen las entidades locales menores, bien sean terrenos de cultivo o pastos para él ganado. «Ojalá haya buenas candidaturas y ganen los mejores para trabajar por nuestros pueblos», señaló.

Turrado invitó a las formaciones políticas a designar los candidatos más competentes a las entidades locales menores «y no al primero que pasa por ahí» y añadió que una partido que no dispone de candidatos para cubrir las pedanías no debería presentar lista «al Ayuntamiento, la Diputación o las Cortes de Castilla y León». Aún es peor cuando un partido lleva en su lista a una junta vecinal «a candidatos que residen en Madrid», opinó Turrado, que invitó a los políticos a «tener menos egoísmo y mirar por la Administración más cercana» al ciudadano del medio rural.

El responsable de Asaja realizó estas manifestaciones en el tradicional encuentro con la prensa para evaluar el año en el sector agropecuario. 2018 resultó «razonablemente bueno en producciones y no calamitoso en precios», con resultados uniformes en la provincia, lo que resulta una excepción. «Creo que los agricultores firmarían porque este año fuese igual que 2018, lo que no significa que se haya ganado dinero y que aún necesitemos uso cuantos años buenos para enjugar las pérdidas de una calamitoso 2017», con importantes daños por heladas y sequía.

La crisis del sector remolachero azucarero no escapó al análisis de Asaja, que ve poco interés en la siembra de la raíz ante la nueva propuesta de contratación de Azucarera. «No queremos perder ninguna alternativa de cultivo, pro si el agricultor no ve rentabilidad en la remolacha, optará por otro cultivo» como el maíz, «deficitario en Castilla y León y España y con un mercado ilimitado».

Turrado eludió entrar en la polémica sobre la regulación lateral del Órbigo y señaló como prioridades la transformación del secano en regadío y la modernización de las zonas de regadío. Destacó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no contemplan «ni la transformación de Payuelos ni la modernización».

Destacó que los datos de venta de tractores en 2018, que se quedarán en la mitad de un año normal, son la piedra de toque para comprobar que el sector «invierte en tierras, porque si no las compra el vecino y en modernización, porque no queda otro remedio», pero «aún estamos lejos de la alegría para invertir en la renovación de maquinaria en las explotaciones..

Asaja considera que el las denominaciones de origen Bierzo y León «aún hay recorrido» para mejorar en calidad y precios al productor y pidió cautela en la renovación varietal del lúpulo «porque arriesga en agricultor».