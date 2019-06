La familia de Sheila Barrero guarda silencio ante la noticia de la resolución de su asesinato

El Confidencial acaba de publicar que la Guardia Civil logra resolver, quince años después, el asesinato de Sheila Barrero, pero la Fiscalía, a pesar de la gravedad de los hechos, anda ausente: no asiste a los nuevos interrogatorios, ni participa de los avances y no se atreve a acusar. El periodista Nacho Abad asegura que los químicos han logrado aislar de las muestras de la mano derecha de Borja, que se tomaron en su día, "una partícula de plomo, estaño y bario que es igual a los residuos de disparo encontrados en el casquillo" que localizaron los de criminalística dentro del coche de Sheila. También hallaron en la mano de Borja otra partícula específica, de plomo, bario y antimonio. El conjunto de ambas es tan, tan inhabitual, que se convierte en algo parecido a una huella digital, algo único, como una firma. El informe de los expertos concluye: "No hay ningún tipo de duda en cuanto a la implicación de Borja en la comisión del crimen de Sheila Barrero". Añade que el día que le tomaron los residuos de disparo le pidieron que entregase la ropa que llevaba el día del crimen." Es curioso que llevó todas las prendas pero entre ellas no había un abrigo, algo ilógico ya que la temperatura en la zona de Asturias y León en esos días rondaba los cero grados en las primeras horas del día. Aun así, la chaqueta que entregó también dio positivo en presencia de plomo, bario, antimonio y estaño en toda la chaqueta si bien se encontraron valores más altos en la manga derecha. También se midió la concentración de estas partículas y se determinó que "corresponden a un único disparo (…), lo que no sería compatible con la caza que Borja manifestó practicar, toda vez que cualquier cazador hace más de un disparo en una jornada de caza, y ninguna munición de caza tiene estaño en su composición".

El reportaje subraya que los investigadores han vuelto a interrogar a todo el mundo y así han logrado varios testimonios que aseguran que el fin de semana en el que se produjo el crimen los padres de Borja no estaban en casa. En su día ellos afirmaron no haber salido del domicilio y dieron coartada al chaval afirmando que no se había movido de su lado. Estas nuevas declaraciones cuestionan la veracidad de lo que los progenitores declararon en su día.

Sin embargo, el fiscal, por su parte, no ha asistido a ninguno de los interrogatorios celebrados en los juzgados, no ha escuchado a ninguno de los nuevos peritos, y aunque las pruebas científicas son concluyentes, el representante del Ministerio Público se niega a acusar al sospechoso.