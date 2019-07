La Fele alerta de la destrucción de 500 empleos en León por la suspensión de inversiones en las redes de gas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

60 euros todos los meses del año pago yo de gas en mi casa de León, yo solo, vivo solo, los meses de invierno me sube al doble por poner la calefacción. Es un poco caro pagar 60 euros todos los meses por ducharme cada dos dias y lavar un plato y un vaso una vez al dia con agua caliente no? No sé, yo pregunto a ver cuanto paga la gente de gas en esta ciudad, porque debo ser el único gilipollas que pago tanto