Una feria del vino para construir León

El juego de palabras se sitúa a caballo entre el inglés y el español, con la siglas de la Denominación de Origen León. «I DO León», es el lema registrado por un consejo regulador que este fin de semana busca el encuentro entre el consumidor y los productores en la leonesa plaza de San Marcelo, con diez bodegas que representan las tres zonas de producción de la denominación, la de mayor superficie de las que existen en la Comunidad autónoma.

La feria del vino se celebra de 12.00 a 15 y de 20.00 a 23.00 hoy y mañana, con el acompañamiento musical de Los Modernos y el pinchadiscos Alex May para hoy y mañana, respectivamente, al caer la tarde. Ayer actuó El Método y habrá talleres infantiles a las 13.00 en ambas jornadas.

Pero de vuelta a la inauguración de la muestra, el presidente de la DO, Rafael Blanco, destacó la consecución de una añada excelente para la última cosecha y el final del largo proceso administrativo —cinco años— que permite al consejo regulador una mayor definición en su nombre, al pasar de DO Tierra de León a DO León, además de la colaboración con la hostelería de la capital leonesa a través de las campañas Blancomántico, que se desarrolló en el barrio Romático, y Rosado y Picudo, esta para el Húmedo. En la feria de San Marcelo «es el momento de hacer marca», señaló el presidente, al que acompañaron el alcalde de León en funciones, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo. Ambos mostraron su satisfacción por la calidad que han alcanzado los vinos leoneses de las variedades Prieto Picudo y Albarín.

Sin embargo, el verbo ocurrente, y no precisamente por un exceso de caldo, lo puso Pedro Trapiello, periodista y colaborador de este periódico, con un ocurrente pregón en el que hiló la historia de la provincia con la del vino, comenzando por los astures, más dados a la cerveza, y terminando por el panorama vitivinícola actual, en el que el peor de los vinos «es bueno», sin olvidar al rey Alfonso IX, que, tras recuperar Toro de manos musulmanas y replantar las viñas, dejó la lapidaria sentencia: «tengo un Toro que me da vino y un León que me lo bebe».

Trapiello apuntó que a principios del siglo XX la media de consumo de vino en la provincia alcanzaba los 2,6 litros diarios, que «se quemaba en labores de brazo partido» y defendió la cultura de amistad, frente al botellón de borrachera facilona.