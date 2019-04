El GAL de Riaño abre un concurso sobre emprendimiento social y rural

JOSÉ Mª CAMPOS | RIaÑO

El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño, en colaboración con Socialsoluciones, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, y con el objetivo de sensibilizar y fortalecer la cultura emprendedora en su área de actuación, convoca un concurso de ideas de emprendimiento social y rural que puedan ser viables en la zona de actuación del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño dirigido a estudiantes y emprendedores. El premio para los dos proyectos seleccionados consistirá en la tutorización de la idea para definirla y preparar su puesta en marcha. Los trabajos deberán enviarse a gferrero@socialsoluciones.coop antes del 20 de mayo de 2019.

Se establecen dos categorías. En la primera podrán participar alumnado matriculado en ciclos de Formación Profesional, 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los institutos de Cistierna y Boñar. Los proyectos se desarrollarán en equipos formados por dos o tres alumnos (con profesor de referencia), pudiendo proponer cada equipo dos ideas de emprendimiento social implantables en la zona.

El premio para el equipo ganador y su tutor consistirá en disfrutar a lo largo de una jornada de ruta para visitar iniciativas de emprendimiento social en la provincia de León con todos los gastos pagados (desplazamiento, comidas y actividades), además de ma?terial escolar y de un certificado de participación.

En la segunda categoría podrán participar emprendedores que planteen ideas de emprendimiento social desarrollables en el área de Montaña de Riaño. Se valorarán ideas individuales o colectivas, pudiendo presentar quien lo desee tantas ideas de emprendimiento social como quiera.

A efectos del presente concurso, se considerarán actividades económicas de emprendimiento social aquellas viables desde tres puntos de vista. Económicamente, pueden tener la capacidad de generar ingresos suficientes para ser sostenibles por sí mismas. Socialmente, tienen un impacto social positivo al generar bienestar, al satisfacer necesidades no cubiertas de población vulnerable, al hacer frente a la despoblación rural, etc. y medioambientalmente, son respetuosas con el entorno a través de la promoción de la producción local y autóctona, la diversificación de cultivos, los canales cortos de comercialización, la mayor eficiencia en el aprovechamiento de recursos, etc.

La presentación se realizará en el formato que el equipo desee. La idea deberá incluir presentación de las personas que lo impulsan y motivación para desarrollar la idea, señalar cuál es la necesidad existente, en qué consiste la idea propuesta, por qué es viable económicamente o cuál es la fuente de ingresos.