El ganado leonés se queda sin pasto por los okupas de Asturias

A. DOmingo | Redacción

Vincular las ayudas de la PAC a la ganadería en extensivo a las hectáreas de pasto ha traído el fenómeno okupa a la montaña leonesa «desde Llánaves de la Riena a Leitariegos», denuncia la Asociación de Ganaderos de la Montaña Leonesa, que señala a los ganaderos asturianos como causantes de un problema del que la Administración autonómica no se ha preocupado por hacer dejación de su función inspectora: «a la Junta sólo le preocupa que no se produzcan duplicidades de parcelas en las declaraciones de la PAC, pero no mira que el ganadero tenga derechos de pasto o el arrendamiento» de las fincas, apunta el grupo que preside Arsenio Rodríguez.

El problema lo genera el cambio en la PAC. Las ayudas de los ganaderos estaban vinculadas a las cabezas de ganado y la producción y, tras la última reforma, al terreno asociado al a explotación. Este cambio provocó que las ganaderías del Principado, especialmente en las zonas «con mucho ganado y poco pasto, como, por ejemplo, la de Cangas del Narcea» pusieran la vista en los montes leoneses, de manera que «una PAC sujeta a las hectáreas ha encarecido la renta de los pastos para los ganaderos que vivimos aquí», ante el aumento de la demanda de pastos.

«Cualquier explotación ganadera depende de los propietarios de los pastos —juntas vecinales, ayuntamientos o particulares—. el problema es que no somos dueños de los terrenos» y problema reside en «si en dos declaraciones de la PAC aparece la finca, si uno no renuncia te quedas sin ayudas, aunque tengas el terreno arrendado tú». Denuncian «que en pleno siglo de la tecnología no existe forma de controlar los derechos de los pastos».

distintas condiciones

Desde la asociación se subraya la paradoja «de que en una montaña despoblada no queda una hectárea libre» y la que supone que ganado que pasta junto esté sometido a diferentes controles sanitarios, al depender la vigilancia en esta materia de distintos ejecutivos autonómicos. En este apartado, la ventaja cae del lado asturiano: «a todo trashumante que se mueve por la montaña leonesa solo se le exige que traiga el ganado saneado. Da igual que posea guías de trasporte ni contrato de adjucación de pastos».

La diferencia en la vigilancia sanitaria entre territorios puede motivar que la cabaña leonesa comparta espacios «con vacas que aquí se considerarían enfermas». Además, los ganaderos asturianos «pueden moverse con el saneamiento anual, mientras que nosotros precisamos que no haya pasado un mes del saneamiento para que nos expidan la guía de transporte», denuncia la asociación, que advierte de la mayor exposición de las reses en explotaciones extensivas a las enfermedades «por su contacto con la fauna silvestre».

Los ganaderos denuncian además que, en ocasiones, la reses que llegan a determinados pastos «exceden con mucho la carga ganadera», lo que provoca «que acaben ocupando fincas en las que carecen de cualquier permiso para pastar».

ayudas para los profesionales

Buena parte del problema reside en que la PAC no se destine exclusivamente a los agricultores y ganaderos a título principal, apunta la organización. Esta medida impediría que «jubilados de la mina» optaran a las subvenciones y elevasen los arrendamientos de pastos: «ellos tienen detrás una pensión alta para vivir y se pueden permitir pagar una renta más alta». Además de las ayudas a las que opta un ganadero de aquí, los de la comunidad vecina suman lo estipulado por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Principado.

Del mismo modo, la asociación critica «el subarriendo de pastos. Pagan por unas fincas a las que llevan su ganado y el de otros» y se pregunta «si a los ganaderos de León nos darían el mismo trato si fuéramos allí». Apunta que en Extremadura «a una ganadero que baja en invierno se le exige un compromiso de vuelta» de las reses a su origen.

Aseguran que existen juntas vecinales que suscriben contratos privados para el aprovechamiento de montes de utilidad pública, donde «es obligatorio por ley que se celebre una subasta». Las entidades locales menores «han dejado de ser de los vecinos. En muchas ocasiones están regidas por gente que vive fuera y mira sólo por el rendimiento económico, cuando los terrenos del pueblo eran para sus habitantes». Además, el ganadero, «que vive en el pueblo todo el año, es ahora minoría. Cazadores hay unos por casa y no se van a meter con ellos porque votan y las suertes de leña son las que son».