El Gobierno destina dos millones de euros para la reparación del firme de la N-630

Sin duda, una de las Nacionales más olvidada de España y posiblemente de Europa. En la vida pensé pisar una carretera como está en nuestro país. No sabría con que compararla, pero desde luego el adjetivo de precaria creo que se queda corto. Algo está pasando y no entiendo, de los 19 años que llevo cotizando y pagando impuestos, en los 5 últimos años observó que he pagado MAS que nunca y sin embargo, los servicios que son de tod@s, cada vez están en peor situación... Seguro que la solución del Gobierno pasa por limitar la velocidad a 30km/h en esta Nacional...