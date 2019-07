A. Domingo | Redacción

Aguaceros, granizo, viento e incluso un tornado barrieron la provincia el lunes desde el extremo más meridional de la comarca de la Cepeda, junto a Astorga, hasta Sahagún, dejando daños muy desiguales en numerosos pueblos de la provincia, con Valderas como punto más perjudicado de la jornada. No se situó en el ojo del huracán, pero el municipio vivió un tornado de cuatro minutos y el tormentón deja estériles sus campos este año.

«Hace mucho que no pasaba algo así», lamentaba el presidente de la junta de gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, Herminio Medina, que relataba daños en el maíz, la remolacha, pero, especialmente, en las alubias. «Tanta agua en una extensión de 6.000 a 7.000 hectáreas no es normal», manifestaba su homónimo del Páramo Medio, Julio Carnero, que teme por la alubia y destacaba el daño en el maíz. Sin embargo, en el Canal General del Páramo no se registraron las pérdidas que referían las comunidades hermanas, incluso en Santa Marina del Rey no llovió, aunque la precipitación fue abundante en Santa María del Páramo, explicó Ángel González Quintanilla.

Sin embargo, el panorama no resultaba ayer tan desolador como en Valderas, donde un tornado de cuatro minutos acompañó a la lluvia y el granizo. En la cooperativa Ribera del Cea destacaba la pérdida de «viñedo, cebada, maíz, alfalfa, girasol... Todo», con piedra gorda, en un episodio que comenzó sobre las seis de la tarde y terminó sobre las siete o las siete y cuarto. La denominación de Origen León confirmaba más tarde la pérdida del 100% de la uva en Valderas, dando por válido la afirmación de la cooperativa sobre la campaña: «el viñedo no tiene salvación. Lo ha machacado».

Menos daños sufrió Gordoncillo, donde las pérdidas se estiman en un 20% según las primeras estimaciones de los técnicos de la DO. «El daño depende en buena medida de la orientación de las parcelas», explicaba el alcalde, Urbano Seco. Las orientadas en sentido este-oeste sufrieron más por la granizada que las plantaciones situadas en posición norte-sur ante una tormenta «que picaba del sur». No hubo más daños en los viñedos de la DO León.

Agroseguro destacaba ayer en un nota de prensa que las tormentas del domingo y el lunes causaron daños de especial importancia en Burgos y Soria, «aunque también se han declarado siniestros en cereales de invierno, maíz, judías secas y patatas, en el Páramo, la Cepeda y los Oteros. Al margen de esta valoración, en el área de Sahagún, destacó la granizada de Matallana de Valmadrigal.

En la Cepeda se confirmó ayer el daño en el área de Quintana de Fon y Fontoria de Cepeda, donde el granizo pintó de blanco los campos. El maíz, que se heló en junio, no se recuperará, la patata remontará algo y el cereal de invierno se arruinó.