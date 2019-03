Huelga en Embutidos Rodríguez: "Una empresa anclada en tiempos caciquiles que cree que unos son los amos y otros sus siervos"

El sindicato CCOO convocará una nueva jornada de huelga la próxima semana en la empresa Embutidos Rodríguez ante la falta de acuerdo en la reunión celebrada este lunes en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla).

Las discrepancias se centran en la negativa del sindicato a la propuesta de la empresa de llevar el cumplimiento del acuerdo al 30 de noviembre de 2019 y no a septiebre, el no reconocimiento de Embutidos Rodríguez de la antigüedad de los falsos autónomos a pesar de llevar varios años trabajando en las instalaciones de la empresa y que la compañía no reconozca que los once despedidos por ejercer el derecho de huelga el pasado 16 de enero son trabajadores suyos.

"Es el único camino que entiende una dirección de empresa anclada en tiempos caciquiles en los que se creen que unos son los amos y otros son sus siervos", ha recalcado el sindicato en un comunicado de prensa.

ESTOS SON LOS PUNTOS PARA UNA NUEVA HUELGA 1. La empresa lleva el cumplimiento del acuerdo al 30 de noviembre de 2019 y no acepta ninguna propuesta relativa a que se incorpore en un período breve y de manera progresiva hasta el 30 de septiembre. "La empresa desea un papel en blanco hasta que salga el juicio pendiente respecto el acta de liquidación de cuotas, abierto con la Tesorería de la Seguridad Social y dependiendo de este poder continuar con el modelo de fraude de falsos autónomos y falsas cooperativas de trabajo asociado", ha advertido CCOO. 2. El segundo punto de desacuerdo es que la propuesta de la empresa no reconoce la antigüedad de los falsos autónomos, ni el período de prueba como superado a pesar de llevar varios años trabajando en las instalaciones de la empresa. Sobre esta cuestión, CCOO ha apuntado que los casi 400 afectados disponen de un alta de oficio en la empresa Embutidos Rodríguez y una antigüedad de cuatro años, todo ello a raíz de las actuaciones de la Tesorería General y de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. Por tanto, denuncia que la propuesta en este punto retrocedería en derechos ya reconocidos. 3 .El tercer punto de discrepancia es que la empresa no desea reconocer que los once despedidos por ejercer el derecho de huelga el pasado 16 de enero son trabajadores suyos, y por tanto, han de ser readmitidos en Embutidos Rodríguez, que fue la que les prohibió la entrada a sus instalaciones y les despidió, y no Servicarne. Ha precisado que la Inspección de Trabajo considera que Servicarne es una "empresa pantalla" al servicio de la cárnica. Ha advertido de que si la empresa quiere un papel en blanco para seguir haciendo lo que le dé la gana que no cuente con CCOO y ha anunciado que va a reanudar el conflicto con una nueva jornada de huelga la semana que viene. "Es el único camino que entiende una dirección de empresa anclada en tiempos caciquiles en los que se creen que unos son los amos y otros son sus siervos", ha recalcado.

CCOO asegura en el comunicado que "no será cómplice de la actuación que pueda realizar el otro sindicato (en referencia a UGT) que sin ningún tipo de escrúpulo ha manifestado estar en disposición de firmar" tal y como anunció en los medios de comunicación, ha agregado el sindicato en el comunicado.

Mira el vídeo de la última huelga: