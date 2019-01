La huelga de Rodríguez se traslada al cuartel

A. Domingo | Soto de la Vega

Los ánimos se calientan en la primera jornada de huelga en Embutidos Rodríguez, aunque no haya que lamentar incidentes. La empresa y el sindicato convocante, CC OO, cruzaron ayer duras críticas por lo que la dirección del complejo fabril cárnico considera como una violación del derecho al trabajo y la central sindical, una amenaza a los trabajadores para que acudiesen al cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza a denunciar la imposibilidad de acceder a su puesto de trabajo. No falta tampoco la guerra de cifras, ya que el sindicato cifraba en un 80% el seguimiento de la huelga, mientras que un comunicado de Rodríguez situaba en un 15% el ratio de cooperativistas vinculados a Servicarne que ayer no acudió a sus puestos de trabajos. La empresa señalaba ayer que «más de 150 cooperativistas y trabajadores se tomaron la molestia de acudir al cuartel de la Guardia Civil para presentar denuncia por habérseles impedido entrar en las instalaciones», si bien los agentes no pudieron tramitar todas, ante el «colapso de las instalaciones».

A las puertas de la fábrica, una centenar de personas se concentraron a las 12.30 horas, exigiendo a la dirección de Rodríguez que los cooperativistas de Servicarne dejen su condición de «falsos autónomos» para pasar al Régimen General de la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta ajena.

CC OO subrayó las diferentes situaciones que se dan en el grupo, «que tiene parte de sus instalaciones subcontratadas a la cárnica Sertradec», cuyos empleados disponen de contrato laboral, así como de empleados propios de Rodríguez. Según el sindicato, la inspección de Trabajo considera a Servicarne como «auténtica empresa pantalla» y califica de «fraude» la presencia de cooperativistas en la fábrica. Rodríguez se enfrenta a una multa de «unos 10 millones de euros», que se resolverá en los tribunales.