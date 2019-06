Interpuestas 40 sanciones desde 2017 en espacios naturales de León

Las multas por acceder con vehículos en zonas no autorizadas pueden superar los 400 euros. NORBERTO -

maría carnero | león

La extensa red de espacios naturales de Castilla y León, compuesta por 44 emplazamientos —ocho de ellos ubicados en la provincia de León— está sujeta a una estricta normativa medio ambiental, prevista en la Ley de Patrimonio Natural. Esta norma —aprobada en 2015— busca preservar al máximo los valores naturales ante el deterioro derivado de actividades económicas y comportamientos humanos desprovistos de sensibilidad medioambiental, que amenazan y, en ocasiones, rompen el equilibrio secular de los ecosistemas que sustentan.

El uso de los espacios naturales, y en particular los protegidos, están sometidos a normativas que todo el mundo debería respetar. Son disposiciones legales cuyo incumplimiento puede acarrear graves sanciones.

En los últimos tres años, el servicio de Medio Ambiente de la delegación territorial de la Junta en León ha impuesto un total de 40 sanciones administrativas por actividades o usos indebidos en estos espacios protegidos. En 2017 se registraron 16 sanciones, una por estacionamiento indebido de un vehículo, otra por circular por una pista sin autorización para ello, seis de carácter mixto, es decir, por estacionar y circular sin permiso y ocho expedientes abiertos por foquear desde las pistas por noche.

En 2018 se formularon 23 sanciones, siete por estacionamiento, una por circulación, trece por ambas cosas, dos por foquear. En lo que va de año, las sanciones interpuestas han sido cuatro, todas ellas por circular por lugares en los que no está permitido.

Durante este tiempo no se han registrado sanciones por circular en bicicleta por lugares no autorizados o por transitar a pie en lugares restringidos para ello.

La Ley de Patrimonio Natural eleva hasta los dos millones de euros las sanciones muy graves por el deterioro del medio natural y daño a especies protegidas, así como por incumplir objetivo alguno de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Las multas por afección al medio ambiente oscilan entre los 500 y 5.000 euros para las leves, hasta los 200.000 para las graves y hasta los dos millones para las muy graves.

En la mayoría de los espacios de la comunidad se aplican las prohibiciones establecidas en la Ley de Patrimonio Natural, salvo que los espacios protegidos tengan el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) que establezca otras disposiciones. En el caso de la provincia de León ningún espacio cuenta con su Prug correspondiente. Sólo el Parque Nacional de Picos de Europa tiene ya redactado el borrador, que acaba de superar la fase de información pública, y que será aprobado en los próximos meses.

Principales prohibiciones

Entre las actividades «prohibidas», por ser incompatibles con las finalidades de protección del espacio natural, destaca hacer fuego, salvo en lugares y formas autorizados, el vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares autorizados, así como su quema no autorizada, los vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar el dominio público hidráulico y la persecución, caza y captura de animales de especies no incluidas en la relación de las que pueden ser objeto de caza y pesca, excepto para estudios científicos debidamente autorizados, así como la comercialización de ejemplares vivos o muertos, de sus despojos y fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales cinegéticos y piscícolas comercializables.

Tampoco está permitida la colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad comercial en el suelo no urbanizable del ámbito de protección, la acampada fuera de los lugares señalados al efecto, la destrucción, mutilación, corte y arranque así como la recolección de propágulos, polen o esporas de las especies vegetales pertenecientes a alguna de las incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas y la utilización de motos todo terreno salvo en los lugares destinados al efecto.

Tampoco se permite la introducción en el medio natural de especies no autóctonas de la fauna salvaje y flora silvestre.