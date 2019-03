El juez que investigó el robo del Códice Calixtino de la catedral de Santiago será el mantenedor de las Justas de Hospital

El juez que investigó el robo del Códice Calixtino de la catedral de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, miembro de la Judicatura que revolucionó la manera de investigar el narcotráfico gallego y en la actualidad asiduo colaborador en los programas de ‘Herrera en la Cope’ y ‘AR’, será el encargado de mantener las Juntas Medievales de Passo Honroso de 2019, que se celebrará los días 1 y 2 de junio en Hospital de Órbigo.

José Antonio Vázquez Taín es un exhaustivo conocedor del Camino de Santiago, una ruta histórico-espiritual a la que dedicó su primera novela, La leyenda del santo oculto (2014), que según él mismo cuenta, sirvió para “librarme de toda la tensión de la investigación del robo del Códice Calixtino” de la Catedral de Santiago de Compostela en 2011, uno de los casos que le tocó instruir como juez de la capital gallega.

La investigación de la sustracción de la guía jacobea del Códice Calixtino, perpetrada por el electricista de la Catedral de Santiago, José Manuel Fernández Castiñeiras, despertó la curiosidad en el mantenedor de las Justas 2019 por el Camino de Santiago, en el que Hospital de Órbigo es un enclave importante, y por la catedral de Santiago, donde se encuentra la argolla que don Suero de Quiñones llevó en el cuello como ofrenda por su amor a doña Leonor y de la que el caballero leonés no se desprendió hasta que, como colofón de las Justas, inició un peregrinaje a Compostela 15 días después del 25 de julio -festividad de Santiago Apóstol- de 1434.

Vertiente jacobea

Con el mantenedor del Passo Honroso de este año, las Justas mostrarán su vertiente jacobea como preludio del 25 aniversario del Passo Honroso que se celebrará en 2021. Gracias a la mediación de José Antonio Vázquez Taín con el deanato de la catedral compostelana, la argolla de Don Suero regresará a Hospital de Órbigo en el contexto de un gran exposición que el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo ya ha comenzado a organizar para una aniversario que coincide, además, con el Año Jacobeo.

Gran conocedor y apasionado de la historia, Vázquez Taín asegura que para escribir su primera novela buscaba inspiración en el templo catedralicio donde, en el relicario del Apóstol, se encuentra la argolla de Don Suero mientras que el lazo azul que también simbolizó el amor por la dama se halla colgado en el cuello de la imagen de Santiago el Menor.

Es por ello que esta edición de las Justas tendrá también un carácter literario imprimido por el autor de ‘La leyenda del santo oculto’, una obra en la que hace un paralelismo entre una parte de la trama que transcurre en el 810, cuando se descubre la tumba del Apóstol Santiago, y la otra que se desarrolla en el siglo XXI con el robo del Códice Calixtino.

José Antonio Vázquez Taín reconoce que durante la instrucción del caso puso en práctica “la paciencia” que le recomendaba el arzobispo de Santiago, ya que la detención del electricista no se produjo hasta un año después de la sustracción. “Cuando me quejaba de lo lenta que iba” la investigación, “el arzobispo me decía: ‘La Justicia es lenta pero la Iglesia es eterna”.

Después de un año alejado de la escritura, Vázquez Taín se está documentando para su próximo libro que verá la luz en 2021. Se trata de un encargo de su editorial en el que plasmará las peripecias de un peregrino que viajará en el tiempo. El protagonista transitará por los hitos históricos de las principales etapas del Camino de Santiago, como el milagro de Santo Domingo de la Calzada o las Justas de Hospital de Órbigo. Por ello, ha recibido con agradecimiento ser el mantenedor, porque viviéndolas en primera persona se empapará del paisaje donde se desarrolló el Passo Honroso, “será la mejor fuente de inspiración para mi próximo libro”, concluye el escritor.