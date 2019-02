La Junta advierte al Gobierno de que no adelantará más fondos para los Miner

María Jesús Muñiz | Redacción

La Junta de Castilla y León ha advertido al Gobierno central de que no adelantará más fondos para ejecutar los proyectos de infraestructuras en las cuencas mineras, después de los problemas surgidos en los últimos años para cobrar del Instituto del Carbón las cantidades invertidas para agilizar la realización de las obras aprobadas. Y después de que el instituto haya dictaminado la pérdida de derecho a cobro de varios de ellos, una decisión que la Comunidad ha llevado a los tribunales. La Junta advirtió en la última Comisión de Cooperación, celebrada el pasado 10 de enero, que ante las diferencias observadas se limitará a aportar el 25% que le corresponde como cofinanciación en los proyectos, cuando estos estén totalmente ejecutados. Hasta ahora ha sido precisamente el adelanto de fondos de la Junta a los ayuntamientos el que ha permitido que estas obras para la dinamización de las cuencas se llevaran a cabo; ya que el retraso y los recortes en todo lo que tiene que ver con la inversión de los fondos del carbón es una tónica generalizada desde hace años.

Hasta 2010 se buscaba ejecutar las obras cuanto antes, y cobrarla con la modificación de plazos o las convalidaciones del Consejo de Ministros. Pero desde 2011 el Ejecutivo autonómico considera que el Gobierno ha buscado excusas para no pagar. Están así pendientes de cobro varias actuaciones de los planes del carbón 1998-2005 y 2006-2012; y la Junta pretende asegurarse de que no tendrá el mismo problema con las actuaciones de los marcos de actuación 2013-2018 y 2019-2027. Una situación ante la que se plantea ahora dejar la iniciativa inversora en manos del Instituto del Carbón.

El pasado 19 de diciembre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, dirigió una carta al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que le recuerda las comisiones celebradas para la revisión conjunta de los convenios pendientes de liquidación correspondientes a los planes del carbón 1998-2005 y 2006-2012. En las que se acordó el reconocimiento de derecho a cobro a favor de la Comunidad de 21 convenios. En 2017 se liquidaron 13, por 6,6 millones de euros; pero quedan pendientes ocho, por 11,127 millones de euros. Y además se requirió más documentación sobre otros 7 convenios, que ya se ha enviado, que suponen otros 4,3 millones. Del Olmo reclama que se salde «lo antes posible el pago inmediato» de los 11 millones cuya liquidación se acordó en la Comisión de Cooperación, y se agilice el resto de los expedientes.

Después de esta carta se celebró la Comisión de Cooperación del mes pasado, en la que el Ministerio de Transición Ecológica planteó la compensación de parte del dinero adeudado con reintegros de tres de los convenios para los que han dictado pérdida de derecho al cobro, reintegrando lo anticipado. Una propuesta a la que se opone la Junta. Dos de los convenios están totalmente finalizados.

Desde Castilla y León se alega que en las comisiones de 2011 se acordó la adopción de adendas a los convenios, como se había hecho en los anteriores planes del carbón, para ajustar los plazos de ejecución de las obras. Sin embargo, no se tramitaron «por motivos imputables exclusivamente al Estado». Se trata de las obras de la carretera de Puente Almuhey a La Mata de Monteagudo, el centro de día de La Pernía y el 50% del polígono de Carrocera. Para ellas se había acortado la liquidación de los convenios mediante convalidación en el Consejo de Ministros, cosa que tampoco se hizo. La Junta entiende que el Instituto del Carbón ha cambiado de criterio e insiste en que recurrirá estas decisiones.

Una situación ante la que muestra su «grave descontento», según dejó claro el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en el último encuentro mantenido entre las dos administraciones. La Junta recuerda al Estado que los convenios de colaboración pretendían agilizar la realización de obras muy importantes para los municipios mineros; y en muchos casos también complejas, por lo que los plazos fijados se han visto afectados. Aunque se entendía que estos convenios y la confianza entre administraciones permitirían utilizar alguna de las fórmulas de pago establecidas.

Sin embargo, la realidad ha sido que parte de estas obras no se han pagado, a pesar de estar ejecutadas y adelantados los fondos en su totalidad por la Junta, alegando incumplimientos en la Ley de Subvenciones. Y se acuerda «unilateralmente» la pérdida del derecho al cobro alegando la no ejecución en plazo del 75% de la obra, algo que según Castilla y León no tiene base legal.

La Junta considera además «inasumible» la pérdida económica que esta situación le supone, y recuerda que el Estado no ha cumplido lo firmado en las Comisiones de Cooperación. Por lo que, de cara a futuros convenios, exige que se incluyan cláusulas que impidan que la situación pueda repetirse. De no ser así, propone que para obras municipales sea el Estado el que se ponga directamente en contacto con los ayuntamientos para que estos ejecuten los proyectos. Y la Comunidad aportará la cofinanciación que le corresponde una vez comprobado que las obras se han ejecutado conforme al convenio.

Por otro lado, para obras más complejas, en las que se había previsto la ejecución por parte de las consejerías, si no se introducen cláusulas que aseguren el pago de lo adelantado se enviarán al Estado, para que sea él quien ejecute la infraestructura, que recibirá el 25% correspondiente a la Junta una vez finalizada.