La Junta avala el impacto ambiental del parque eólico experimental de Villamanín

ana b. vázquez | redacción

El polémico proyecto del parque eólico experimental El Puerto I ubicado en Villamanín ya dispone de un impacto ambiental favorable según ha anunciado la Junta el mes pasado en el Bocyl.

«La instalación tendrá una potencia total de 4,2 MW producidos por un único aerogenerador» anuncian desde la delegación territorial. La torre tendrá una altura de buje de 80 metros y el rotor, un diámetro de 140, lo que supone que el aerogenerador alcance una altura a punta de pala de 150 metros, lo que equivale al doble de la catedral de León. Las palas del aerogenerador tendrán una velocidad de giro de 10,5 revoluciones por minuto y su vuelo ocupará una proyección en superficie de 15.394 metros cuadrados (m²). La plataforma de cimentación del molino ocupará 346,36 m².

La modificación del proyecto no afecta al resto de infraestructuras como el camino de acceso, la línea de distribución interior, la línea de evacuación de energía y el centro de conexión. Ahora la empresa promotora, Boreas Tecnología S.L., deberá solicitar y obtener las preceptivas autorizaciones necesarias derivadas del cambio del modelo de aerogenerador para su construcción.

Las nuevas transformaciones no suponen diferencias en cuanto a la cantidad de emisiones a la atmósfera, vertidos a cauces públicos, generación de residuos o utilización de recursos naturales, ni afecciones a espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni tampoco dañará al patrimonio cultural. Por tanto, los cambios no darán lugar a efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que no fueran contemplados y evaluados en el proyecto anterior.

El origen de la modificación del proyecto radica en los recursos presentados por la Coordinadora Ecologista de Asturias. La organización aseguraba que parque eólico no había consultado previamente al Principado de Asturias ni al Ayuntamiento de Pola de Lena.

En el texto de declaración de impacto ambiental presentado inicialmente se indicaba que el aerogenerador contaba con una cimentación exterior de 380,13 m² de superficie. La torre tenía una altura de buje de 95 m y el rotor tenía un diámetro de 132 metros, lo que hacía que alcanzara una altura total de 161 metros. El vuelo de las palas del generador de energía ocupaba una proyección en superficie de 13.684 m². Haciendo alusión a estas características técnicas, los ecologistas aseguraban que el aerogenerador afectaba de manera notable a su comunidad autónoma, debido al impacto paisajístico que causaba en Lena y al ruido que genera, que afecta a los municipios colindantes. La estructura más alta en Asturias es la torre de la Laboral, con 117 metros. Otro de los argumentos contrarios a la instalación del proyecto era la cercanía al Camino del Salvador, que, procedente de León, entra en Asturias por Pajares y alcanza Oviedo.

El aerogenerador se instalará en el paraje de la Candanosa, un espacio catalogado de sensibilidad ambiental alta, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Montaña Central de León. Se trata de un área con presencia de oso pardo y se encuentra dentro del corredor interpoblacional de la especie, lo que obliga a la empresa a elaborar un plan de seguimiento para conocer la presencia de ejemplares en el paraje y evaluar la influencia que pueda tener el aerogenerador en el comportamiento y hábitos de estos animales. Personal cualificado deberá realizar el seguimiento para evitar molestias a la especie, con carácter quincenal de marzo a octubre y mensual el resto del año. El documento obliga a la empresa a adoptar medidas compensatorias con la plantación de especies autóctonas que sirvan de sustento y refugio al plantígrado.

La energía eólica es la segunda fuente de generación eléctrica en nuestro país y evita la emisión de 25 millones de toneladas de CO2 cada año, según datos recogidosde la web de la Asociación Empresarial Eólica.