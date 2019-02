La Junta cede a La Pola los edificios comunes de la Hullera en Ciñera

La Junta de Castilla y León cedió hoy de manera completamente gratuita al Ayuntamiento de La Pola de Gordón los edificios comunes que pertenecían a la Hullera Vasco Leonesa en Ciñera de Gordón para que “sirvan al uso de los ciudadanos en un acto de justicia”.

Así, con esta firma, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó que se da “el último coletazo” a la operación diseñada al principio de la legislatura cuando las casas bajas que formaban parte del patrimonio de la Hullera Vasco Leonesa, en concurso de acreedores, temían que fueran “objeto de especulación”, ante lo que la Junta compró las edificaciones.

Unas viviendas que, tal y como apuntó el consejero, jurídicamente no existían al no estar registradas, por lo que se ha procedido a su identificación física mediante el registro en la propiedad y se ha transmitido a los propietarios mediante la titulación de sus propiedades, en una operación que “salió muy bien, dejó contenta a la gente, y supuso un acto de justicia, porque no podía ser que alguien fuera a especular con la vivienda de personas que estaban en circunstancias delicadas”.

Según los datos aportados por Suárez-Quiñones, se han escriturado un total de 103 viviendas a 103 familias que hicieron un pago al contado, mientras que 19 viviendas fueron pagos aplazados y siete viviendas que quedaron vacías y se han vendido en pública subasta.

El alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, detalló que los equipamientos cedidos en el día de hoy incluye la piscina, el campo de fútbol, la cancha de frontenis y fútbol sala y el cine, “lo más importante al contar con cerca de 500 localidades”, así como el hogar del pensionista, el consultorio médico y tres viviendas más.

Castañón explicó que la firma de este protocolo de cesión sirvió también de acto público de agradecimiento, porque “además de que la Junta y el consejero han hecho un acto de justicia, ha evitado un problema social muy importante” que ha permitido ayudar a “más de cien familias que se encontraban desprotegidas con el único paso de abandonar sus viviendas y quedarse en la calle”.