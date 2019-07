La Junta instala 560 señales en la Ruta Jacobea en León

ana b. vázquez | lEÓN

La obras de adaptación de la señalización del Camino de Santiago Francés a su paso por la comunidad, ejecutadas por la Junta a lo largo del verano, conseguirán una señalización homogénea de todo el trazado histórico.

De las 1.049 intervenciones que se realizarán, 560 tendrán lugar en el tramo leonés. En todos los cruces se colocarán señales direccionales, con un formato reglado, que permitirá al peregrino identificar el camino oficial y evitará la proliferación de señales no oficiales. Asimismo, se mantendrán las señales de titularidad en los cruces con carreteras de su ámbito en caso de haber reforzado algunos puntos que planteaban dudas a los peregrinos. También se colocarán carteles indicativos de las variantes declaradas para que los caminantes conozcan y transiten por otras alternativas oficiales al tratado si así lo desean.

Esta actuación, demandada por los sectores afectados, tendrá un coste de 412.768 euros. «Con ello se pretende establecer una señalización oficial que evite situaciones de confusión ante un número excesivo de distintos tipos de señales, que en ocasiones responden a intereses privados. Asimismo, se busca facilitar al peregrino una información adecuada y objetiva, de iguales características en todo el recorrido», aseguran desde la Junta.

La señalización de un camino oficial evitará conflictos como el acaecido en Bercianos del Real Camino y El Burgo Ranero. Una veintena de personas, titulares, albergues, hostales y restaurantes de ambas localidades se han manifestado debido a que en el trazado de la N-120, a la altura de Calzada del Coto, se ha marcado una señalización que lleva al equívoco y hace que los peregrinos tomen la Vía Trajana llegando a la localidad de Calzadilla de los Hermanillos.

Los albergues y hoteles de los municipios reciben a primera hora de la jornada de peregrinación las mochilas que los caminantes depositan a través del transporte. No obstante, debido a esta señalización, los caminantes hacen noche en Calzadilla de los Hermanillos y no es hasta el día siguiente cuando recogen sus mochilas en El Burgo Ranero, ocupando una plaza no cubierta.

La iniciativa llevada a cabo por la Junta logrará armonizar los contenidos mínimos de información así como los soportes físicos de la misma y su ubicación, de manera que el Camino de Santiago sea interpretado en su conjunto como una ruta homogénea sin divisiones.

Esta adaptación llevada a cabo por la Junta durante el mes de verano completa la intervención que se realizó en 2015 con la señalización del Camino de Santiago en las carreteras por un importe de adjudicación de 129.663 euros.