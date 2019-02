La junta local del PP se disuelve por la elección de candidato a la alcaldía

A. Domingo | Redacción

La elección del candidato del PP a la alcaldía de La Bañeza para las elecciones locales de mayo ha supuesto la disolución de la junta local del partido en La Bañeza y la baja en la formación política «de la mayor parte» de sus componentes, informó ayer en una nota de prensa el ya extinto organismo. Mientras, desde la dirección del partido se apuntaba la renuncia «de cinco o seis» afiliados, «el núcleo duro» de Pedro Rancho, según el presidente comarcal, Miguel Ángel del Egido.

Rancho pierde el número uno de la lista popular al Ayuntamiento después de cuatro años al frente de la junta local y del grupo de concejales, «con la única finalidad de que La Bañeza consiga resurgir del abismo económico, comercial y social», fruto, señala la nota, de la gestión del PSOE. En esta tarea no recibió «ninguna ayuda por parte de la dirección comarcal del partido y tampoco de la dirección provincial». El menosprecio es la única recompensa que habría recibido esta labor de una junta local que ahora apunta que detectó «irregularidades en algunos procesos electorales internos».

La situación reventó cuando se conoció que el partido buscaba candidatos «a espaldas de la junta local», hecho que negó ayer el presidente comarcal, Miguel Ángel del Egido, que aseguró a este periódico haber comunicado a Rancho el inicio de la búsqueda de posibles candidatos «hacia finales de verano» y, posteriormente, «tras pulsar la opinión de La Bañeza, vimos la necesidad de buscar a otra persona que no fuera él y así se lo comuniqué antes de Navidad».

Los pareceres recogidos se vieron respaldados por los resultados electorales del 2015. La lista de Rancho perdió 707 votos con respecto a los resultados de los anteriores comicios y más de siete puntos porcentuales que la candidatura de su antecesor, Christian Alfayate, lo que se tradujo en la pérdida de un concejal, datos a los que ayer apuntó Del Egido. «Le propuse que se sumaran a la búsqueda del mejor candidato y que lo presentara como presidente local, pero la junta local insistió en presentar un solo nombre, el de Pedro Rancho, y ya habíamos tomado la decisión de que no fuera este».

El presidente del PP, Juan Martínez Majo, señaló tener constancia de «varias bajas» en La Bañeza y apuntó que los dirigentes locales del partido han mantenido reuniones con distintos cargos del partido, como reconocieron los dimisionarios ayer. Así, el secretario general del partido, Ángel Calvo, y el responsable de Política Municipal, Ricardo Gavilanes, se reunieron con estos el día 16 de enero.

«Desde fuera»

La junta local denunció que mientras el partido llevaba «varios meses buscando» candidato, a esta se le conminaba a hacerlo entonces, con unas dos semanas de plazo. Calvo y Gavilanes dieron la razón a Rancho, apuntaba la nota de prensa, en la que los dimitidos aseguran que continuarán defendiendo el municipio «desde fuera del PP». Lo que no aclaran es si continuarán en el grupo municipal o, por el contrario, solicitarán su paso a la condición de concejales no adscritos. Según fuentes municipales, ayer no se había recibido escrito alguno en el registro del Ayuntamiento en este sentido.