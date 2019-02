La Junta no convoca el Patronato de Babia y Luna desde el año 2017

vanessa araujo | cabrillanes

El Parque Natural de Babia y Luna se encuentra sin la figura del director desde hace meses, ya que la Junta de Castilla y León no ha suplido este puesto tras estar de baja por enfermedad el actual responsable, una circunstancia que ha hecho que la gestión del parque se haya paralizado en actividades o proyectos futuros, y que no se haya vuelto a celebrar un Patronato desde 2017 —el último estaba previsto para septiembre de 2018 y todavía no se ha convocado—.

En este sentido, el alcalde de Sena de Luna, Celestino García, señaló que algunas actividades o proyectos se han estancado, como es el caso de la rehabilitación de un edificio en la localidad de Caldas de Luna para albergar un centro de interpretación dedicado al lobo y al mastín leonés. «Lo que está programado con anterioridad sigue adelante pero proyectos futuros están paralizados», afirma el alcalde que reconoce que la figura del director es fundamental para abordar ciertos temas. En esta misma línea hablaba el concejal del partido socialista en el Ayuntamiento, Efren García, que además de apuntar la situación ya citada por el alcalde, también se refiere a los problemas que pudieran surgir respecto a subvenciones para edificios de interés cultural. «Para este tipo de ayudas hace falta el director, que es quien nos puede dirigir y el que más conoce sobre estos temas». En este sentido espera que no se pierdan este tipo de ayudas, ya que «se intentarán canalizar a través del Ayuntamiento». Para terminar reconoce que la mejor cabeza visible para representar el parque, así como gestionar los proyectos y las actividades es la del director.

Para el alcalde del Ayuntamiento babiano de San Emiliano, Basilio Barriada, la falta de director conlleva no poder señalizar rutas, editar folletos informativos, así como dificulta la gestión de la Casa del Parque, ubicada en Riolago.

La regidora babiana de Cabrillanes, Lina Freire, considera que el Parque Natural va despacio pero continua trabajando y desde que comenzaron hace tres años «hay que darse baños de realidad, ya que vamos lentos pero haciendo cosas», tales como señalización de rutas, dar pasos en la organización o la apertura de la Casa del Parque. Freire explica que a pesar de que el director se encuentre de baja laboral «los asuntos del Parque los lleva Espacios Naturales».

Los citados alcaldes reconocen ser conocedores de la baja laboral de la figura del director, sin embargo nadie les ha confirmado en estos meses que se buscará sustituto para cubrir este puesto de trabajo hasta que se vuelva a reincorporar el actual director del Parque.

Además, de no poder continuar con proyectos, tampoco han podido celebrar un patronato debido a la ausencia de esta figura, así como tampoco se ha llevado a cabo la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de este entorno natural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no ha manifestado nada al respecto y, a pesar de la información solicitada por este medio, no ha querido dar explicaciones del motivo por el cual no se ha cubierto la baja del actual director.