La Junta solicita al Gobierno nuevas subastas de biomasa

maría carnero | león

Una transición «más sostenida y más justa» es la que ayer reclamó el director general de Eren, Ricardo González Mantero, que participó en la mesa redonda con la que se cerraron las jornadas técnicas organizadas por el Cift Tecnológico Industrial de León, junto al director de la Ciuden, Arsenio Terrón, investigadora de la Universidad de Valladolid, Margarita Mediavilla.

González Mantero explicó el desarrollo que han experimentado las renovables en Castilla y León, dentro de un proceso, el de la transición energética, iniciado en esta comunidad—según sus palabras— en el año 98, con la construcción del primer parque eólico. A pesar de estar preparados para este cambio, el responsable del Ente Regional de la Energía considera que «hubiese sido deseable una transición mucho más sostenida y más justa», ya que «tras el cierre de Garoña en 2012, contábamos con 2.200 megavatios de carbón de los que deberíamos haber mantenido, por lo menos unos mil megavatios hasta el año 2030, pero no ha sido posible». González Mantero criticó que desde el Gobierno central se haya acelerado de esta manera la petición de cierre de todas las centrales térmicas para antes de 2020, «aunque ya veremos si esos cierres se autorizan o no». En estos momentos Castilla y León genera cerca de 900 megavatios de eólica y cuenta con amplio desarrollo de energía fotovoltaica. El director también habló de las posibilidades que ofrece la biomasa, con la construcción de la planta de Cubillos, que creará cerca de 400 empleos, y con la solicitud realizada al Gobierno para desarrollar una serie de subastas específicas en los municipios mineros para poder desarrollar al menos dos centrales de biomasa más —las que más puestos de trabajo pueden crear— y también centrales de bombeo hidráulico, más apropiadas para este tipo de territorios. Mantero lamentó que el Gobierno no haya querido mantener la parte de producción de que había en 2018 con un carbón «magnífico, competitivo y que se vendía por debajo del precio internacional», por lo que cree «que el Gobierno tenía claras sus ntenciones ya que se negó a fijar un modo de devolución de las ayudas más razonable, y no animó a las térmicas —por lo menos al grupo II de La Robla y al IV y V de Compstilla— a adaptarse a la normativa europea».

Por su parte, el director de la Ciuden, Arsenio Terrón, aseguró que el contacto con todos los municipios mineros «es constante durante esta transición para buscar esas alternativas al carbón que sean lo menos traumáticas posible y para que esos trabajadores privados de su labor puedan incorporarse a las labores de restauración ambiental, principalmente». El director de la Ciuden confirmó que aún no hay ningún proyecto concreto ya que los seis millones anunciados por el Gobierno para este fin están a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

La investigadora Margarita Cimadevilla hizo un repaso de la vida útil de los recursos energéticos. «El 80% de nuestra energía aún procede de los fósiles, cuyos stocks se agotan progresivamente», afirmó Cimavedevilla, que calcula que los recursos del petróleo alcanzarán su pico más bajo de producción en 2025, el gas en 2030 y el carbón, a pesar de ser el más contaminante, podría llegar hasta el año 2100.