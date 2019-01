«La remolacha no tiene futuro sin la relación interprofesional» -

A. Domingo | León

EL secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, repasó ayer la situación del campo leonés y la política provincial, terrenos en los que el sector remolachero-azucarero y las próximas elecciones municipales y autonómicas coparon el protagonismo. Llorente confirmó que será el candidato de la UPL en Cabreros del Río —no quiso avanzar si tratará de mantener su puesto de diputado provincial—, destacó que las imposiciones de Azucarera acabarán con el sector remolachero y el problema al que se enfrenta Payuelos con las amortizaciones de las obras de transformación.

El conflicto con Azucarera y la pervivencia del sector

Llorente insistió en que el sector azucarero-remolachero no pervivirá si Azucarera trata de desmantelar la relación interprofesional, «como ha hecho en ABF en Inglaterra», y si deja el precio de la remolacha «a los vaivenes del mercado internacional» del azúcar. No descartó la posibilidad de que ante un cierre de fábricas pudieran reflotarlas cooperativas de productores, «aunque Azucarera tratará de que nadie se aproveche» de las factorías, pues el objetivo de la matriz, ABF, «es el mercado español del azúcar y no el cultivo de la remolacha».

Los problemas de amortizar las obras de Payuelos

El secretario general de Ugal-UPA señaló que la transformación de secano a regadío de Payuelos «ha sido un fiasco desde el primer día», al reducirse de 80.000 a 38.000 las hectáreas, el riego desde Riaño de la segunda fase de la Margen Izquierda del Porma y del Páramo Bajo y las aportaciones «que no trasvase» al Carrión. Amortizar las obras «va a costar. Sin el desarrollo de toda la zona es muy difícil de afrontar» por el coste resultante por hectárea.

La viabilidad de la regulación del Órbigo

La construcción de las presas de La Rial y Los Morales «es una incógnita» por el enfrentamiento de posturas entre la Junta y la CHD. En su opinión, que el proyecto salga adelante dependerá «de la viabilidad económica del bombeo» necesario para el llenado de los embalses.

El agricultor genuino en la reforma de la PAC

El responsable de Ugal-UPA confirmó que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) supondrá la desaparición de los derechos históricos y las ayudas se concederán en función de requisitos medioambientales y «al agricultor genuino», de manera que se bonificará «el riego modernizado sobre el tradicional, las rotaciones de cultivo, el uso correcto de abonos», en un marco con «un plan estratégico nacional y no por comunidades autónomas». Pese a que el presupuesto se rebajará, el agricultor a título principal «podrá cobrar una mayor cantidad» por las ayudas.

El leonesismo y la situación de la provincia

Consideró positiva la unión del leonesismo bajo las siglas de UPL, del que destacó su papel de «altavoz de la provincia». Ve difícil cambiar el mapa autonómico y cree necesario un reconocimiento de la provincia «como preautonomía».

La Diputación deja «sin resolver los grandes temas»

Matías Llorente calificó de positivo «el cambio de formas en la Diputación», pero denunció que el equipo de gobierno «deja sin resolver los grandes temas», como los parques de bomberos y las estaciones de esquí.