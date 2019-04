«La unión física de San Isidro con Fuentes de Invierno tiene que ser por Riopinos»

S.V.P. | LEÓN

No pierde ocasión de hablar de su valle. De alabar su belleza. De colar un eslogan que lo resume la perfección todo: ‘Las últimas huellas del Paraíso’. En su casa dicen que tiene ‘Lugueritis aguda’. Va a ser verdad. Esto es lo que respondió Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros, a los lectores de la Edición Digital del Diario de León.

—Santos Sánchez: ¿Qué linea roja no traspasaría usted y le obligaría en conciencia a dejar incluso el PP?

—Emilio Orejas: Evidentemente mi linea roja viene marcada por el servicio público a mis vecinos. Si algo me haría replantear mi pertenencia a mi grupo sería claramente ir en contra de mi municipio.

—Roberto Crespo: En el Campeonato de Mushing pudimos acceder a la casa de Vegarada. Lamentablemente, todavía queda bastante trabajo allí. ¿Seguirán con el proyecto? ¿Hay fecha prevista de finalización? ¡Es un sitio espectacular!

— Emilio Orejas: En primer lugar quiero agradecerte que estuvieras con nosotros disfrutando del maravilloso espectáculo que vivimos con el campeonato de Mushing. Efectivamente todavía queda mucho trabajo por hacer en La Casa de Vegarada, pero para este año ya tenemos contratados diferentes obras tanto en el interior cómo en el exterior para dar un buen empujón a La Casa. No tenemos fecha concreta de apertura ya que, como decimos, queda mucho por hacer pero disponemos de todo el empeño de poder disfrutar del edifico de Vegarada cuanto antes.

—Ramón: La pasada primavera visité la Ruta de las Cascadas. Estaba a tope de gente. ¿Cuál cree usted que son las razones del éxito de esta ruta? ¿Tienen pensado preparar alguna nueva ruta de este estilo en el municipio?

—Emilio Orejas: Estamos encantados de que vengas a visitarnos. Yo creo que aparte de las razones evidentes (naturaleza en estado puro, belleza en un paraíso único, singularidad de tantas cascadas en tan poco recorrido...) el éxito de esta ruta es que se trata de un recorrido muy accesible a todo el mundo: lo puede hacer la familia al completo desde el nieto pasando por los padres hasta el abuelo. ¡Y que lo tenemos a un paso de León!

—Fer: ¿Heredó usted el cargo de su padre?

—Emilio Orejas: Como bien sabes, los cargos políticos y más tratándose de un alcalde de un pequeño ayuntamiento como el nuestro, los eligen directamente por votación los vecinos. Y como bien sabes también, siempre nuestros vecinos han confiado en todo nuestro equipo con mayorías absolutas.

—Juan: Me gustaría que me comentara razones para visitar el municipio de Valdelugueros. Cuáles son los puntos de interés que resaltaría.

— Emilio Orejas: Tenemos infinitas razones para que nos visites: en el inicio de la primavera que nos encontramos, todavía puedes disfrutar del esquí con del acceso más corto a San Isidro por Riopinos, a tan sólo 68 kilómetros. La ruta de las Cascadas del Río Faro, en Redipuertas, está también en esta época con el deshielo espectacular. En el verano puedes subir al mítico Pico Bodón para refrescarte luego en la piscina fluvial de Lugueros, en el alto Curueño, en el corazón de la Montaña Central, dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos. Otoño, con su colorido de leyenda y la imponente berrea de los venados en alta montaña. En el Invierno, el deporte en la nieve es el rey: aparte del esquí alpino puedes practicar esquí de montaña, de fondo, paseos de raquetas, trineos... Por supuesto, las actividades que puedes realizar son la excusa perfecta para disfrutar de una buena gastronomía local en los restaurantes de la zona

—Noelia Martos: ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la Diputación? ¿No cree que el PP debería dar un poco más de ejemplo de paridad en una institución que trata de afianzar el papel de la mujer en el mundo rural?

— Emilio Orejas: Tienes razón que tenemos muy pocas diputadas en la corporación provincial. Para ser diputad@ tienes que ser previamente miembro de una corporación de un ayuntamiento y desgraciadamente no tenemos muchas alcaldesas y concejalas. Por eso animo desde aquí, ya que estamos ahora en el momento de ello, a que se presenten muchas mujeres en las listas. ¡Nos hace mucha falta su buen hacer!

—Roberto Rodríguez Sánchez:

¿Cree usted que Pablo Casado se equivoca al radicalizar el mensaje del PP? ¿Usted pactaría con un partido como Vox? Por favor, responda a las dos preguntas

—Emilio Orejas: Yo creo que las posiciones extremas no son buenas ninguna. Pero eso no quita que se defiendan los ideales sin ningún complejo. Yo no descartaría ningún pacto siempre que fuera un partido constitucionalista y con un objetivos concretos en beneficio del bien común.

—Elena: Usted también es presidente de la reserva de la biosfera de Los Argüellos. ¿Considera que estos espacios sirven para algo? Me da la sensación de que la Unesco los declara y deja la gestión en manos de los ayuntamientos que no siempre tienen los medios necesarios para su impulso...

—Emilio Orejas: Creo firmemente en la figura de la Reserva de la Biosfera: se trata de una figura reconocida por la Unesco y lo que más me gusta es que dentro de esta figura, tiene tanta importancia al medio natural cómo al ser humano que en ella vive. Es tremendamente positivo que nos demos cuenta que la especie que más riesgo de extinción tiene en el medio rural es la especie humana. Tienes razón en que para gestionar las reservas desde los ayuntamientos necesitamos ayuda económica desde las instituciones superiores. Actualmente, la Diputación de León es la única institución que nos ayuda, Ayuda que ha sido durante estos tres últimos años un balón de oxígeno sin el cual estaríamos desaparecidos.

—José Antonio: ¿Cómo fue su experiencias como presidente de la Diputación? ¿Repetiría?

—Emilio Orejas: Fue una experiencia tremendamente positiva por la satisfacción de presidir una institución imprescindible en el mundo rural en un periodo muy, muy complicado y poder haber llevado esa nave a buen puerto. En esta legislatura, como diputado, he estado muy a gusto trabajando diariamente con nuestros alcaldes y concejales.

—Belén Gómez: Ayer salió la encuesta del CIS. ¿Qué opinión le merece, no sólo esta encuesta, sino todas las que dan una fuerte caída al PP?

—Emilio Orejas: Yo confío tremendamente en la gente, las encuestas son eso y en cuanto a la credibilidad de los ‘precocinados Tezanos’...

—José Ramón Martínez Gutiérrez: ¿Si usted viviera en León, por qué carretera iría a esquiar a San Isidro? Sea sincero. La respuesta deja patente lo que sucede.

—Emilio Orejas: Sin pensarlo, por Valdelugueros, tan sólo 68 km frente a 86 por Boñar. Aparco a pie de pista, tengo todos los servicios. Paso por un paisaje de alta montaña en la Reserva de La Biosfera de Los Argüellos en una zona único, disfruto de la tranquilidad, del buen comer... Que no se entere mucha gente que se nos acaba este chollo...

—Rosa Santas Martínez: ¿Por qué cree usted que no se instalan empresas en nuestro municipio?

—Emilio Orejas: El problema de la despoblación en el mundo rural es general en todos los pueblos y ello conlleva también a las empresas. Evidentemente desde el ayuntamiento nuestro cometido es facilitar la implantación y procurar todos lo servicios demandados por los empresarios. No siempre lo conseguimos ya que desde un ayuntamiento pequeñito no podemos suplir las carencias que son competencia directa de otras administraciones: Junta de Castilla y León y Estado.

—Arturo López: Este ayuntamiento es uno de los que tiene menos densidad de población de la provincia y no hace más que perder habitantes. Cree que es irreversible o va a tomar medidas para frenar esta despoblación?

—Emilio Orejas: Tienes razón en que tenemos muy poca densidad de población. En cuanto al número de habitantes, somos de los poco ayuntamientos que no cae en picado, precisamente nos mantenemos por encima de los 500 habitantes, número para nosotros mágico que conseguimos superar hace unos años. La varita mágica para revertir la tendencia general no la tiene nadie. Más que los propios ayuntamientos, opino que es el Estado el que tiene que empezar a tomar medidas realmente trascendentales.

—Isabel Abad López: ¿Qué proyectos tiene para el municipio para activar el turismo que no esté relacionado con la estación de esquí?

—Emilio Orejas: Una cosa que está atrayendo un montonazo de gente a nuestro municipio es la ruta de las Cascadas de Río Faro, por eso seguimos promocionándola. Aparte tenemos contratada otra ruta pendiente de ejecución material para cuando se quite la nieve en el Puerto de Vegarada, poniendo en valor las fortificaciones de la guerra civil. Va a ser también muy accesible y sencilla de hacer.

—Sonia Valcarce: ¿Tienes algún plan para que haya mejor conexión por internet? No se puede vivir en sombra, no crees?

—Emilio Orejas: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una conexión decente a internet es fundamental. Las telecomunicaciones es una competencia del Estado que está delegada en las comunidades autónomas. Tienen la obligación por ley de cubrir un noventa y mucho por ciento de la población. Qué es lo que pasa, que en ese porcentaje residual que no están obligados a cubrir nuestros pueblos y nos tienen abandonados. Desde el ayuntamiento no tenemos capacidad económica para dotar al cien por cien de la población. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando con las pequeñas compañías para, dentro de nuestras posibilidades, ir dotando de servicio a nuestros vecinos.

—Fer: ¿Por qué no se pone en marcha un proyecto para el desarrollo de San Isidro desde su vertiente?

—Emilio Orejas: Mirando hacia atrás el cambio que ha pegado la vertiente de Riopinos desde que estas pistas empezaron a usarse ha sido total. Quizás no eres conocedor que en aquella época no había ni siquiera una carretera que llegara a Riopinos. Poco a poco se ha mejorado: se hizo la carretera, se construyó un edificio, se puso un alquiler de material y cafetería, se hizo aparcamiento, se instaló una zona de iniciación para los debutantes. Todo ello, aparte de que vengan los esquiadores en general, entre otras cosas ha contribuido a que se consolidasen dos turnos de escolares de la Diputación de sus Escuelas de Invierno con la actividad económica que ello conlleva. Mirando hacia adelante nos queda todavía mucho camino por recorrer: este verano se va a reasfaltar el tramo de la carretera de Riopinos que queda por parte de Diputación, hay que pensar en ampliar las pistas por la zona del Roldán, ampliar el tele-baby, mejorar indudablemente la limpieza de la nieve de la carretera tanto la del Puerto de Vegarada como la de Riopinos. Otra acción que va a ser vital es que la futura unión física de San Isidro con Fuentes de Invierno tiene que ser por Riopinos,con lo que va pasar a ser el centro de la estación desde donde se pivote a las dos estaciones.

—José Luis Sánchez Pérez: ¿Cómo cree que se puede vivir en un pueblo si no hay cobertura de Internet, ni médico, ni escuela, ni farmacia ni servicios?

—Emilio Orejas: Es el relato de la mayoría de los pueblos, como no hay población no hay servicios y cómo no hay servicios no hay población. Todas las administraciones tienen que poner medios para evitarlo, desde el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos hasta terminar por las juntas vecinales. Cada una en su medida.

—Fer: ¿Cómo puede explicar que haya zonas en su municipio que no cuentan con internet? ¿Hay algún plan en marcha para acabar con este problema que sufren los vecinos?

—Emilio Orejas: Veo que estás muy interesado en nuestro municipio, eso es bueno. La explicación es simple: porque el que tiene la competencia que es el Estado gobernado en este caso por Pedro Sánchez nos tiene abandonados. El anterior presidente Mariano Rajoy tenia un plan para dotar al cien por cien de la población con 300MG. Ese proyecto, al parecer, al gobierno socialista no le interesa.

—Mamen: Me ha sorprendido ver q usted es alcalde de un pueblo ya que creo que es vecino mío en el barrio de La Palomera. ¿Es esto posible?

—Emilio Orejas: Muy fácil, estoy todo el día en la carretera para arriba y para abajo. Aparte de las horas propias de trabajo que me lleva el ayuntamiento, la mayor parte de mis ratos de ocio los paso en mi pueblo, Lugueros, donde tengo mi casa. Me gusta tanto mi pueblo que mi mujer dice que tengo ‘lugueritis aguda’.

—Sandra Gómez:¿Qué planes tiene para impulsar el municipio?

—Emilio Orejas: Aparte de lo que he contestado en las anteriores preguntas uno de los proyectos estrella es la puesta en valor de La Calzada Romana de Vegarada a su paso por Lugueros. Se trata de un proyecto dotado con 200.000 euros financiado en su mayor parte por la Diputación de León a través del ILC. La Calzada, a su paso por Lugueros, conserva perfectamente su estructura. El proyecto consiste en limpiar las zonas que mejor están y reconstruir las peores para hacerlas todas visitables en una ruta de unos tres kilómetros partiendo desde Lugueros y terminando en el puente romano de La Puente Nueva.

