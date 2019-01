Lamelas rechaza el fin de la minería y proyecta una nueva explotación

El empresario minero Manuel Lamelas Viloria, propietario de la empresa Hijos de Baldomero García (HBG) y con una explotación minera en la localidad lacianiega de Caboalles de Arriba, La Escondida, se plantea reiniciar la labor extractiva en el grupo Paulina, también ubicado en la citada pedanía si no logra que el Ministerio para la Transición Ecológica flexibilice la devolución de las ayudas estatales, según anunció el propio empresario. En este sentido, explicó que tiene como fecha límite hasta el próximo día 8 de enero para saber si tiene que devolver las ayudas a plazos o tiene que ser de golpe. «En este último caso cerraré La Escondida, pero abriré Paulina», afirmó. De darse el primer caso, este empresario devolverá las ayudas y continuará la actividad en La Escondida, sin embargo si el Ministerio no permite un plan de pagos, Lamelas Viloria quiere comenzar la actividad en Paulina. El empresario minero ya presentó hace un año dos proyectos mineros en distintas zonas dentro de Paulina. «Nada más que me den el visto bueno en alguno de ellos y los permisos pertinentes comenzaría la actividad», avanzó, aunque no descarta la posibilidad de explotar las dos zonas simultáneamente si logra los permisos necesarios. La intención de este empresario minero sería trasladar en este caso a la plantilla de La Escondida para Paulina y según vaya necesitando personal iría incorporando más trabajadores, dependiendo de las necesidades propias de la empresa. Lo que sí tiene claro es que «hay que seguir luchando para que Laciana no se quede sin minería».

El veterano empresario minero reconoce que «el sistema ha cambiado» y que uno de sus principales clientes, las centrales térmicas, están abocadas al cierre. «Eso no significa que se acabe el carbón, hay que buscar nuevos clientes, como las cementeras», remarcó, por lo que destacó la necesidad de abrirse a nuevos mercados fuera de las fronteras españolas como es el caso con Portugal o Marruecos. «Ya hemos tenido conversaciones con distintos países», avanzó el empresario que también destacó el importante consumo doméstico de este mineral.

Por su parte, la mina La Escondida no quedará abandonada, ya que las previsiones del propietario de Hijo de Baldomero García (HBG) es seguir con las labores de mantenimiento. Desde hace varios días una docena de trabajadores realizan estas labores mientras que al resto de la plantilla se les habría comunicado el despedido.

Para este empresario, aunque los tiempos son difíciles no pierde la esperanza de luchar y poder lograr la estabilidad para las familias que viven de este sector. «Hay que luchar como siempre hemos luchado», y reconoce que en Europa se consume carbón, y es allí donde el mineral español debe jugar un papel importante. «Hay que decir sí a las renovables pero con el respaldo del carbón», matizó este empresario minero.

La Asociación de Comarcas Mineras, Acom, reclamó ayer al Ministerio para la Transición Energética la firma inmediata de los convenios pendientes del Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras del período 2013-2018, así como la puesta en marcha de lo comprometido para el periodo 2019-2027.

En un comunicado subrayan que ante el anunciado cierre de la minería del carbón en España y con el único objetivo de dar un futuro real a los municipios afectados, instan también a la redacción del contenido y objetivos de los contratos de transición energética, así como a su dotación económica, para dar contenido al reciente acuerdo marco suscrito con los sindicatos para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

También solicitan que se valore la falta de ejecución de anteriores de Planes de la minería, a la hora de cuantificar el futuro de la reactivación de los territorios, tanto económica como temporalmente y piden que el Ministerio explore todas las vías necesarias para dar continuidad a aquellas explotaciones que decidan seguir adelante con la actividad extractiva y permitan mantener el empleo en esos municipios.