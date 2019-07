A. Domingo | León

Corteva Agriscience —quizá más conocida por la marca Pioneer y división agrícola de las firmas Dow y Dupont—,reúne esta semana en León a los responsables de su negocio en el sur de Europa —medio centenar de personas—. La multinacional ve en la provincia un banco de pruebas excepcional: «Lo que funciona bien en León se puede vender en cualquier parte», asegura el presidente de la compañía para España y Portugal, Manuel Melgarejo.

—¿Por qué una multinacional presente en 140 países elige León para reunir a sus responsables en el sur de Europa?

—España es una parte importante del negocio de Corteva Agriscience y pensamos en León en concreto por la importante extensión del cultivo del maíz, con 70.000 hectáreas. Además, en esta provincia, una de cada dos semillas la hemos producido nosotros porque somos líderes aquí desde principios de los 90.

—Por lo que publican, León parece un buen banco de ensayos.

—Es un área fundamental, con 60 campos de pruebas de diferentes ciclos y variedades de maíz y girasol, dadas las diferencias térmicas que existen y los distintos tipos de suelo. Lanzamos dos variedades nuevas de semilla al año, con el objetivo de satisfacer las necesidades de producción y rentabilidad del agricultor. En España hemos conseguido umbrales más altos de producción incluso en años más secos y casi disponemos de semillas para toda la casuística posible y León es un buen campo de ensayos porque con tanta superficie de maíz encontramos el cultivo en climas y suelos muy diferentes, lo que nos permite conocer muy bien las variedades de semilla. Tanto es así que lo que funciona bien en León se puede vender en cualquier parte.

—¿A multinacionales como la que usted representa no les da vértigo el control que puede ejercer sobre la producción de alimentos?

—Lo veo desde otra perspectiva. Corteva es la única cotizada en el mundo y la sociedad puede comprar y vender nuestras acciones. Pensamos que necesitamos más masa crítica para abordar los retos de la agricultura del futuro, porque sin esa dimensión es imposible disponer de la inversión suficiente para ser una empresa líder en tecnología. Por otra parte, vivimos en una Europa en la que las autoridades se encargan de que el tamaño de una compañía no resulte abusivo.

—¿Cuál es el nivel de implantación de lo que denominan la Agricultura 4.0?

—No sé si estamos en la Agricultura 4.0 o camino de usarla, pero lo cierto es que los agricultores usan hoy una tecnología que no tenían al alcance de la mano hace unos años: en los sistemas de riego hay robótica, en las semillas, genética; en la maquinaria, importantes desarrollos mecánicos... El desarrollo tecnológico está en España y en León. En esta provincia hay un buen grupo de agricultores que siguen el desarrollo vegetativo de sus cultivos por satélite —monitorizamos en España 45.000 hectáreas vía satélite—. La imagen de que el agricultor no está a la última en tecnología no se corresponde con la realidad.

—Los agricultores se quejan de que tienen que competir en el mercado global y con mayores restricciones en abono y fitosanitarios que en terceros países.

—En Europa optamos por un regulación, quizá la más restrictiva del mundo. Es una decisión de la sociedad, que muchas veces afecta a los agricultores, que disponen de menos materias activas y soluciones que hace unos años. Fuera de la Unión Europea no se encuentran con estas restricciones, pero también es cierto que no pueden importar productos con residuos de materias no autorizadas aquí. Parte de nuestro empeño es investigar para poner en el mercado materias activas que aporten soluciones y es muy importante el esfuerzo de Corteva por traer las mejores semillas y los fitosanitarios y los abonos más respetuosos con el medio ambiente, el productor y el consumidor.

—¿Las materias activas se prohíben o autorizan siempre según criterios científicos o existen intereses de grupo?

—Nosotros pedimos que el debate se fundamente en criterios científicos, aunque no es posible separar el componente emocional. En España se aplica la legislación comunitaria y para autorizar un producto necesita pasar el filtro de los ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y Agricultura. Si se utilizan según las indicaciones de la etiqueta, no hay daño para el medio ambiente ni para el usuario.

—¿Hay sitio en Corteva para las biosoluciones?

—Sin duda. De hecho, desde hace diez o quince años vendemos el insecticida biológico más usado en el mundo, el Spinosad, y hay más.

—¿Cuánta inversión en tecnología hay en una semilla?

—Destinamos un 10% de las ventas anuales a investigación, lo que supone entre 1,2 y 1,4 millones de dólares a escala mundial. En España disponemos de un importante centro de investigación en Sevilla.