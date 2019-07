«Lo sacamos del coche un minuto antes de quemarse»

alberto abascal | palencia

«En un minuto lo pudimos sacar al conductor del coche y poco después el vehículo quedó completamente calcinado. Reconozco que lo lógico era no haberle movido por las graves heridas que sufría, pero se hubiera achicharrado por completo». Así relató ayer a Diario Palentino J.C.H., de 44 años, fontanero de profesión, poseedor del título de socorrista y que quiere permanecer en el anonimato, su intervención junto a su esposa e hija para salvar literalmente la vida al conductor de un turismo que resultó muy grave en la tarde del martes en la N-601 a la altura de la localidad leonesa de Matallana de Valmadrigal.

El vehículo siniestrado, con matrícula de Valladolid, se dirigía por la nacional en sentido León cuando por causas que aún se desconocen se salió de la calzada por el lado derecho, chocando con el pretil, incendiándose posteriormente.

J.C.H., vecino de la capital palentina, que regresaba de León con su familia tras haber conformado la matrícula universitaria de la chica en la facultad de Veterinaria para el próximo curso, se percató que un turismo había sufrido una salida de vía y comenzaba a arder por la parte delantera. «Me dí rápidamente la vuelta y acudimos al lugar para intentar apagar el fuego con el extintor que llevábamos en el coche. Cuando llegamos, mi esposa se percató de que había una persona en el interior, por lo que tomamos la decisión de sacarle inmediatamente», relata J.C.H., quien intentó inicialmente y sin éxito que alguien que circulaba en esos momentos por la carretera le ayudara. «Lo más triste de todo es que nadie paraba -comentaba el socorrista palentino- aunque por fortuna finalmente encontramos a un chico que paró y nos ayudó, así como el conductor de un camión que además nos cedió su extintor».

Mientras las llamas se apoderaban del coche siniestrado. J.C.H. y su familia, con el apoyo del joven que también acudió al rescate, pudieron rescatar al accidentado por la parte trasera del destrozado vehículo. «Tuvimos que retirarle de encima un pequeño perro que viajaba con él y que por desgracia había muerto y moverlo por la parte trasera. Sufría de graves fracturas y una vez rescatado del interior le dejamos en el suelo inmovilizado. Mientras tanto, mi esposa y mi hija, de alguna manera, dirigían el tráfico para evitar males mayores en el lugar del accidente», subrayó J.C.H.

La llegada de los agentes de la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado para la evacuación del herido, una media hora después de producirse el accidente, mejoró una situación que por momentos fue muy tensa. «Ahora mismo no sé cómo se encuentra el herido ni dónde está hospitalizado pero, al menos, inicialmente le libramos de una muerte segura. Espero que se recupere pronto», reconoce el fontanero palentino quien, por otro lado, no se considera un héroe: «He formado parte durante muchos años del mundo del socorrismo y pese a que nunca me había encontrado en esta situación, considero que hicimos que lo que debíamos cuando estás en la carretera».