La Lotería reparte en la comarca 240.000 euros

J.A. Barrio Planillo| robles

El establecimiento industrial Degustaciones Meno de la localidad de Robles de La Valcueva, del municipio de Matallana de Torío, repartió el segundo premio de la Lotería Nacional de esta semana, dando la suerte con el segundo premio del sorteo. En total, el establecimiento distribuyó, como es habitual desde hace cinco años, un total de dos series con veinte décimos, y que repartió un total de 240.000 euros.

El número agraciado ha sido el 41.508, que semanalmente llega al local desde la Administración número 13 de León. «Es una enorme alegría para todos, porque es un número que se viene jugando todas las semanas desde que abrimos el local en Robles hace cinco años», resaltó Meno, que además es propietario de un gran supermercado en la Estación. Añadió que «el número está muy repartido porque tenemos una peña y, además, son muchos los hosteleros del entorno que juegan este número porque cambiamos los décimos todas las semanas», puntualizó.

Las manifestaciones de alegría entre los vecinos que también juegan a este número no se hicieron esperar y durante la jornada de ayer fueron muchos los curiosos, que ahora preguntaban al empresario si se iba a ampliar la peña con más socios en el futuro. Para Meno no hay inconveniente: «a mí no me importaría, pero será cuestión de la propia Administración de loterías, de si le sobran más series a la semana o no». Mientras, otros se adentraban en el bar de Meno a dar la enhorabuena, lamentando no haber entrado en la peña.

El empresario insistía en que si este premio hubiera sido en el sorteo de Navidad, «cuando vendimos más de 8.000 euros, hubiésemos puesto un granito de arena para paliar la crisis y seríamos de oro».