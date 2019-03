Más de 30 hectáreas de monte arrasadas en Pozos y Manzaneda

No engañen a la gente!!! Ese incendio es imaginario, NO EXISTE!! He visto TV1, la Tres, la 5, la Sexta, la TV regional de castilla, la 7 de castilla y no hablan de este incendio. Sí de Asturias, Santander, P.vasco... de este no citan nada. O no existe, o no existe León o ya no formamos parte de la españa, al menos de la españa que importa. La segunda parte es la de: está todo arreglado que se investigará... como la de las miles investigaciones que precedieron en los miles de incendios precedentes y que han concluido con 000 personas con penas, en la cárcel, con medidas cautelares judiciales... 000 personas; un éxito investigatorio del 0 %. Nos extinguimos como puebli solos, por agotamiento, como los incendios leoneses. NO nos engañen, por favor!!!