Mastines en la nieve corriendo sobre un asentamiento de la Edad del Hierro

Bajo sus patas poderosas están más de 2.000 años de historia. Ahora bajo una buena manta de nieve pero lo cierto es que la historia del castro de La Zamora en las inmediaciones de Sosas de Laciana -muy cerca de Villablino- ahí está.

Los mejores ejemplares de Mastines de Filandón del lacianiego José Manuel Moncó corretean por allí alegremente disfrutando del monte y de la nieve; disfrutando en definitiva de su esencia porque estos animales están hechos para estar en plena naturaleza no en un piso de ochenta metros cuadrados.

Brío y Bruja, dos de los grandes campeones de Mastines de Filandón corretean -junto con sus hijos, primos y tíos- por la zona de La Poza en Villablino en el entorno del castro de La Zamora un yacimiento con muchos siglos de historia a sus espaldas.

Un enclave a conocer con mucho potencial

Los castros de La Muela en Villablino y La Zamora en Sosas de Laciana, protegen entre sus murallas más de trece siglos dehistoria. Los recientes trabajos realizados así lo atestiguan.



El Castro de La Zamora fue ocupado desde la I Edad de Hierro, hasta la II y en principio, parece que los romanos no lo ocuparon; mientras que el de La Muela, su origen está en la II Edad de Hierro; éste sí que fue romanizado y es posible que en época visigoda o alto medieval siguiera ocupado. La excavación ha probado que el castro se funda en la Primera Edad del Hierro, a finales del s. VIII a. C., con una primera muralla sustituida a fines del siglo VI o inicios del V a. C. por otra que aún fue reformada tiempo después.

El papel central dentro de La Zamora dentro del valle en la Edad del Hierro decae a la llegada de Roma, a finales del s. I a. C., pero por el momento no hay evidencias claras de su ocupación por el conquistador.

En La Zamora, las únicas evidencias detectadas de las cabañas de los habitantes de los castros son varios hoyos de poste y otrasestructuras subterráneas, que hace pensar que posiblemente estuvieran levantadas con madera, ramas y barro. Un castro de origen astur, con un emplazamiento a mayor altura y en una zona desde la que dispone de u ncontrol más amplio del territorio que se ajusta al modelo de ocupación prerromana.