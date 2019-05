Mercedes Milá conoce el valle de Laciana de la mano de Jesús Calleja y queda impactada: "Esto es un lujo"

El programa de 'Volando voy' que el aventurero leonés Jesús Calleja está rodando en Villablino sigue marcando la actualidad del valle. Y también las conversaciones. Si días atrás fueron los espectaculares vídeos de las montañas de la zona que grabó en helicóptero, ayer el testigo lo cogió la marcha cicluturista que organizó para dar a conocer la riqueza natural del valle, sus pueblos y sus gentes con el propósito de reforzar su interés turístico.

Y si por si su sola presencia no fuese suficiente en esta ocasión se trajo a una invitada especial y también amiga: Mercedes Milá. La periodista catalana, que no conocía el valle de Laciana, quedó maravillada con lo que estaba viendo desde el sillín de su bicicleta. "¡Esto es un lujo. He disfrutado mucho!", dijo a la vista del paisaje que 'saboreó' en esta marcha cicloturista circular que salió de Villablino, cruzó San Miguel y Villager, pasó por Caboalles de Abajo, llegó a Caboalles de Arriba en las estribaciones con Asturias, pasó luego hasta Villaseca y finalizó de nuevo en Villablino.

"El objetivo de esta marcha era dar a conocer todos los atractivos de este valle y creo que se ha logrado sobradamente", comentó el alcalde de Villablino, Mario Rivas, sabedor del enorme impacto mediático que siempre tiene cualquier iniciativa en la que esté implicado Jesús Calleja.

En total fueron cerca de un centenar de ciclistas los que participaron y acompañaron en el pedaleo tanto a Jesús Calleja como a Mercedes Milá. Calleja invitó a diversos colectivos del valle, entre ellos la Asociación Parkinson Babia Laciana. "Con su presencia se quería poner también de manifiesto que las barreras se pueden superar y que es una ruta accesible para todo el mundo".

GALERÍA DE IMÁGENES:

Calleja firmando autógrafos y Mercedes Milá con varias participantes. PARKINSON BABIA LACIANA