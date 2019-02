La montaña exige una reindustrialización que garantice el empleo y su futuro

Más de 2.500 personas salieron ayer a la calle para reivindicar un futuro digno para la montaña central, en una manifestación multitudinaria celebrada en La Robla, que recorrió la principal arterias de la localidad, hasta llegar a la plaza de la Constitución, donde se leyeron dos manifiestos. La manifestación transcurrió de forma totalmente pacífica y durante el recorrido se podían escuchar cánticos de los sindicatos UGT y CCOO, organizadores del acto, como «Que viva ya la lucha de la clase obrera» o «que hace falta una huelga general».

Durante el recorrido, las pancartas de diferentes partidos políticos hacían un llamamiento a las administraciones, tanto al Gobierno central como al autonómico, para que «de una vez por todas no den la espalda a las cuencas mineras y actúen con la máxima responsabilidad, porque la despoblación y la falta de empleo están hundiendo a nuestra comarca, principal objetivo por el que hemos salido a la calle: a reivindicar lo que a la montaña le han quitado».

Una manifestación multitudinaria de las gentes de la montaña que reclaman «un futuro digno» de cara al mañana. El acto contó con la participación de los alcaldes de la comarca, sindicatos, colectivos sociales y culturales, diputados, procuradores y senadores, que coincidían en «la reivindicación de un futuro próspero para todas esta comarca que se ha quedado sin minería, el inminente cierre de la central térmica y un futuro sin asegurar de la escuela de FP, como modelo de formación de alumnos durante más de 50 años y sin respuesta de su continuidad».

Esta movilización convocada por CCOO y UGT y cuyos responsables provinciales, Xosepe Vega y Enrique Reguero, reivindicaron respectivamente un plan extraordinario y urgente que cree posibilidades de fijación de población en la zona y «un compromiso real de todas las administraciones que garanticen un futuro de la montaña leonesa, tras la debacle del cierre de la minería y la despoblación que sufre esta zona». Por su parte, el responsable de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, criticó las políticas «calamitosas que PSOE y PP han llevado a cabo a la montaña leonesa». Reclamó que las zonas mineras de la provincia necesitarán «al menos 500 millones de euros para propiciar una verdadera reindustrialización y empleo».

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, agradeció salir a la calle para exigir que el futuro de la montaña pueda seguir en León, porque las políticas del PP y del PSOE nos están dejando sin ese futuro». La coordinadora provincial de IU, Eloina Terrón, mostró su preocupación por el futuro de la montaña, pero también mostró su vocación de lucha por toda la provincia leonesa.

Por su parte, el coordinador provincial de Ciudadanos, Justo Fernández, aseveró que «PSOE y PP no hayan sabido dar soluciones al medio rural y, sobre, todo a esta comarca que vive una situación muy precaria». Durante la manifestación también estuvo presente el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, que reclamó una «reindustrialización, para no dar la espalda a las cuencas mineras». Por su parte, la escritora y periodista Noemí González Sabugal leyó su comunicado en favor de la montaña. «El momento es ahora. Y el ahora no puede esperar más. Esta es la movilización de las personas que creemos que no hay tiempo que perder. Salir a la calle es para que nos escuchen. Necesitamos más empleo, educación y servicios». Apuntó que los fondos mineros deben servir «para que haya empresas que se instalen en la zona».