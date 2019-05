La moscarda provoca la muerte a cerca del 90% de los corzos en León

El doctor y cazador Eduardo Romero asegura que «no se deberían cazar corzos en León ya que está afectado por la moscarda, lo que está haciendo que se haya perdido la mayor parte de la población». Esta enfermedad consiste es una mosca que se mete por los orificios de la nariz de los corzos donde pone sus huevos de los cuales salen unos gusanos larvados. Al inundarle los orificios respiratorios y el cuello tienen problemas para respirar, lo que les afecta a la hora de correr, ya que disminuye su rendimiento respiratorio. «Esto hace que sea una presa fácil para los depredadores como el lobo y el zorro. Además esta situación hace que otros se mueran», afirmó Romero. Esta mosca está afectado desde hace muchos años a varias zonas del Norte, también en la provincia de León, concretamente en lugares clásicos de esta especie como es la montaña oriental leonesa y Picos de Europa. Respecto a las cifra Romero señaló que se estima que hay una mortandad del 90% en la provincia de León y hasta un 96% en la de Santander o Asturias.

El doctor considera que la propia administración y los propietarios de los cotos debería paralizar la caza del corzo. «El problema es que muchas veces los planes cinegéticos los hacen desde un despacho y eso es lo que no debe ser» y destacó que son los propios cazadores lo que deben tomar parte en este tipo de decisiones. «Creo que los cazadores somos conservadores por ello no se debería cazar los pocos animales que hay y es lo que sucede con el corzo». Por ello precisó que tanto las reservas como los adjudicatarios de los cotos deberían ser «lo suficientemente conscientes para saber lo que tienen respecto al tema de los corzos ya que si acaban con las hembras se van a quedar sin madres para la reproducción». Romero considera que cuando un animal disminuye en número por enfermedad u otro motivo hay que cuidarlos más.

Esta mosca al parecer es selectiva en las zonas ya que si bien está muy extendida en León donde parece que es más fácil que anide y se reproduzca hay otras zonas cercanas donde no aparee como en Burgos o Soria.

En el lado positivo de esta situación, destacó, Romero es que se ha visto que los corzos que sobreviven tienen una buena inmunidad. Dado que es un animal que se reproduce muy bien la solución es paralizar la caza de esta especie. «Lo cierto es que en las zonas afectadas es una auténtica catástrofe. Es la misma situación que pasó hace tiempo con la sarna con el rebeco», afirmó. Romero precisa que se ha visto algún ciervo con esta mosca pero la diferencia es que al tener unas fosas nasales y respiratorias más grandes prácticamente no le afectada nada y se defiende mucho mejor. «Pero el corzo es muy sensible a este tema. Es un gran problema ya que puede llegar un momento en el que este animal se llegue a diezmar en algunas zonas como León y las provincias adyacentes». Esta situación favorece que el corzo muera no solo por la propia moscarda sino por los depredadores como el lobo. Destacó Romero que ya en los excrementos de los lobos que antes se veía n las cerdas típicas del jabalí ahora se ven más con los pelos de corzo, «porque es más fácil para ellos cazar el corzo afectado por la moscarda». Así pues el corzo está muriendo bien por las dificultades de la insuficiencia respiratoria bien por los depredadores.

La peste porcina

Quiso puntualizar que otro de los problemas que se está acercando en la peste porcina algo que ya ha constatado en los días que ha ido a cazar a Croacia. «Ya está, grupos cazando jabalíes ya que se calcula que se vayan a contagiar el 90%. Se espera que en unos años llegue a España. Esto puede ser un gran problema no solo para los jabalíes sino también para el cerdo ibérico», indicó Romero quien dejó claro que si los cazadores no existieran «nos tendrían que inventar ya que muchos de estos problemas vienen por la falta del control y cuidado de los animales en el campo para evitar las superpoblaciones. A los animales no les podemos musicalizares tenemos que sacrifícalos», concluyó.