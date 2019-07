Nieto cree que el pacto es una vuelta al pasado y augura una oposición férrea

m. rabanillo | redacción

El candidato del PP a la Alcaldía de Astorga, José Luis Nieto, calificó ayer el pacto entre PSOE e IU que dará hoy el gobierno de la ciudad al socialista Juan José Alonso Perandones como un «regreso al pasado, a 30 años más de lo mismo». Nieto, cuya lista fue la más votada en las pasadas elecciones municipales, criticó que la formación liderada por José María Jáñez haya optado por apoyar al PSOE «cuando hace un mes afirmaba que votar a Perandones era volver al pasado».

«La última vez que gobernó el PSOE supusieron cuatro años de estancamiento para la ciudad, sin proyectos ni obras», recordó el candidato popular, quien expresó su deseo que la ciudad «no caiga en una parálisis y pueda tirar para delante». Por su parte, asegura, hará todo lo posible para realizar «una oposición férrea y de control», y se lamentó de no poder poner en marcha sus proyectos para construir el futuro de Astorga y evitar que caiga de los 11.000 habitantes, ideas que planteó también a IU con la idea de que los dos ediles de la coalición se abstuvieran para poder conformar un gobierno en minoría para la ciudad.

Lista más votada

Nieto aseguró que el PSOE y sus socios de gobierno tendrán que explicar por qué no han dejado gobernar a la lista más votada, algo que no ha ocurrido en Astorga en los últimos 16 años. «Han conformado un pacto de perdedores pero aún no sabemos en qué consiste este pacto porque no lo han explicado», señaló el candidato popular, quien también reclamó la formación liderada por Jánez que explique «por qué ha cambiado de idea en este último mes».

Por su parte, PSOE e IU emitieron ayer un comunicado en el que anunciaron el pacto de gobierno «conscientes de la difícil situación por la que atraviesa el municipio y del deseo de gran parte de la ciudadanía de iniciar una nueva etapa en la gestión de los asuntos públicos y en el trato cotidiano con la vecindad». En la nota conjunta remitida horas después de la votación del pasado miércoles en la asamblea celebrada por IU, los socios de gobierno incidieron e la necesidad de conseguir ayudas para los proyectos de la ciudad y recordaron la «esencia» de sus principios, «basados en la igualdad y la solidaridad».

«Uno de los objetivos prioritarios es abordar lo relativo al medio ambiente y la recogida selectiva de los residuos, así como la limpieza viaria, para lo cual se llevará a cabo un estudio concienzudo acerca de la conveniencia de recuperar la gestión directa de este servicio y, en su caso, de otras alternativas», añaden PSOE e IU que también se refieren a que «el incentivo a la industria, al comercio local, al turismo, a la proyección de la ciudad y nuestros pueblos en España y Europa, en razón de su historia y patrimonio serán preocupaciones máximas».

En el comunicado abordan varias cuestiones de carácter municipal como los talleres de empleo y la relación con las pedanías y el resto de la comarca así como la colaboración con el resto de instituciones de la ciudad. Ofrecen, además un ayuntamiento «de puertas abiertas» a la ciudadanía y transparencia en los procesos de selección del personal municipal

Sobre el gasto, optan por una política de austeridad por lo que «se reducirán considerablemente las retribuciones fijadas por la Corporación que ahora finiquita» y una «total transparencia en la gestión». PSOE e IU se comprometen a mantener una política impositiva «moderada» y hablan de la supresión de «cuantas medidas económicas se hayan tomado en detrimento de un sentido redistributivo y social, tales como el conocido «tarifazo»».

El comunicado también se refiere a otros asuntos pendientes «complejos y variados» como «un nuevo concepto del uso viario de la ciudad y eliminación de barreras arquitectónicas, la nueva red de colectores, acordar o propiciar un sistema de transporte al Centro de Especialidades para personas con carencias físicas y dificultades económicas…; alternativas de espacios en los diversos barrios para los perros», además de «finalizar los edificios públicos en construcción y cuidar de otros existentes para evitar su deterioro».