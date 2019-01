El ‘nudo’ de Villameca atrae a las empresas de energía fotovoltaica

A. Domingo | Redacción

La energía vuelve a mover el motor de la esperanza para la comarca de la Cepeda. El importante desarrollo de parques de eólicos no llegó a terminarse por problemas administrativos que acabaron ante los tribunales, pero dejó infraestructuras suficientes para que ahora diferentes empresas se hayan interesado por la zona. En concreto, la línea de evacuación y la subestación eléctrica del denominado nudo de Villameca se convierte en un atractivo para las empresas de generación, que optan por los huertos de energía fotovoltaica.

El alcalde de Quintana del Castillo, Emilio Cabezas, reconoció a este periódico que diferentes sociedades buscan terrenos en la zona para la instalación de placas solares, aunque «todavía no se ha presentado ningún proyecto en el Ayuntamiento». El regidor habló de «ocupaciones de 100 a 200 hectáreas» de terreno. También confirma el interés de las eléctricas su homólogo de Villamejil, Luis Alfonso Álvarez. «Es lógico, la subestación de Donillas está sin uso», manifestó, pero subrayó que, por el momento, «no hay nada en firme».

Quien aporta cifras concretas es el presidente de la Junta Vecinal de Villameca, Carlos Cabezas. Habla de un posible parque de 400 hectáreas en el monte de utilidad pública que comparte con la vecina Donillas. Si el proyecto prospera, ambas entidades locales menores recibirán 400 euros por hectárea al año, lo que hace un total de 160.000, que se repartirán al 50%, explicó.

«Hay muchas empresas interesadas y no hay pedanía que no hayan tocado», apuntó el pedáneo de Villameca, Carlos Cabezas, que señaló que en este caso optamos «por la empresa que hemos considerado más viable». Cabezas apuntó que a la línea de evacuación se suma «las horas de sol de esta zona, la ausencia de nieblas, una orografía adecuada y una comarca que no es conflictiva».

«Un aprovechamiento viable»

Los 80.000 euros que percibiría Villameca se sumarían a «los 10.000 del coto de caza y a los 20.000 de la tasa de ocupación de las líneas eléctricas», dinero con el que «podemos ofrecer una calidad de vida digna» en una zona castigada por la despoblación. «Es una buena forma de rentabilizar los montes de utilidad pública. Están muy bien la siembra de centeno, la caza y las setas, pero también es bueno conseguir otros aprovechamientos que tengan viabilidad», apuntó Cabezas. El pedáneo y concejal en el Ayuntamiento de Quintana del Castillo asegura que en Villameca «nos damos con un canto en los dientes si con no perder vecinos. Si, además, se crean puestos de trabajo, mejor. Porque para vivir en un pueblo te tiene que gustar, pero también necesitas tener trabajo para sustentarte». Cabezas apunta que en una economía en pleno proceso de descarbonización «las energía renovables son el futuro».

El pedáneo desconoce los plazos para que el parque fotovoltaico se convierta en realidad. Apunta que en breve se iniciarán los trámites administrativos «para conseguir los permisos y que no suceda como con los parques eólicos», en los que se anularon licencias y declaraciones de impacto ambiental al entender los tribunales que se fragmentó un proyectos para facilitar que superara la declaración de impacto ambiental.

El uso de terreno público obligaría a las juntas vecinales a un proceso de licitación para adjudicar su aprovechamiento.