La Once reivindica que la accesibilidad «no es una obligación, es un derecho»

La Fundación Once llevó ayer hasta Astorga sus jornadas ‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas’, una cita que sumó la colaboración municipal, de la Fundación ACS, y del colegio de arquitectos y aparejadores de León, para ahondar en la proyección de núcleos urbanos más accesibles y sostenibles. El encuentro, que contó con técnicos, políticos y profesionales, fue inaugurado por el alcalde, Arsenio García, y el director de la Once en León, Óscar Pérez, quien incidió en que la accesibilidad resulta imprescindible para un 10% de la población de España, pero «tenemos que pensar que cualquier persona puede tener una enfermedad o una lesión». Además señaló que la accesibilidad también es fundamental en otros aspectos, como páginas web o nuevas tecnologías, y se refirió a la importancia de concienciar en que «la accesibilidad no tiene que ser una obligación, sino un derecho».

Respecto al caso de Astorga, el director de la Once corroboró que la ciudad puede presentar los mismos problemas que muchos otros lugares, como bordillos o dificultades para acceder a algunos lugares..., por eso hizo hincapié en que a la hora de proyectar nuevos espacios se piense en que «sean un bien para el disfrute de todos y en cualquier momento de nuestra vida». Pese a que aún queda mucho por mejorar, Pérez recordó que en accesibilidad se ha avanzado notablemente y España está «un punto por encima».

Por su parte, la directora de Accesibilidad de la Fundación Once, Carmen Fernández, recordó que para las personas con alguna discapacidad, que son un 10% de la población, «la accesibilidad es fundamental», mientras que para otro 40%, como ancianos o mujeres embarazadas, «resulta necesario» que los núcleos urbanos sean más accesibles. En esta línea, Fernández también aseguró que para la otra mitad de la población la accesibilidad hace que «las ciudades sean más cómodas y agradables».

Respecto a la relación entre patrimonio y accesibilidad, la directora subrayó que «son perfectamente compatibles», apuntando que «muchas veces lo que falta es concienciación y no legislación». De hecho, ejemplificó esta realidad en que nadie se para a pensar en el cuidado o no del patrimonio o en la concienciación a la hora de colocar un extintor en un monumento y sin embargo sí se cuestiona a la hora de pensar en medidas accesibles, por eso incidió en la importancia de seguir sensibilizando en esta materia.