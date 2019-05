OPL critica que los contratos de la leche no reflejan la subida de precio

A. Domingo | Redacción

La organización de Productores de Leche (OPL) ha manifestado su malestar con el precio base de la leche cruda de vaca que se refleja en las ofertas de contrato que Lactiber ha enviado a los granjeros para el periodo julio de 2019-junio de 2020. El portavoz de la organización, José María Álvarez, explicó que la industria parte del mismo precio que el que se fijó hace ahora un año, 315 euros por cada 1.000 litros, «sin reflejar las subidas de precio que recoge el Fondo Español de Garantía Agria (Fega). De esta manera, los ganaderos, que en abril han cobrado 322,5 euros por cada mil litros, perderán 7,50 euros en el primer mes con el nuevo contrato, en un momento en el que los costes de producción suben».

Álvarez señaló que el precio de Lactiber marca tendencia en otras industrias lácteas que operan en la provincia y la Comunidad autónoma, porque «es la que más leche recoge. Muchos compradores están a la espera de sus propuesta para fijar el precio», explicó.

El representante de la OPL manifestó que los contratos que los productores firmen con esta industria contemplan un precio variable, con 315 euros por cada 1.000 litros como base, a la que se aplica la media aritmética del precio medio para Castilla y León que registre el Fega, igual que en los contratos aún en vigor. «Toda la subida que se ha consolidado en los últimos meses se pierde. Por tanto, Lactiber propone una bajada del precio de la leche en un momento en el que no se han producido descensos en los costes e producción, sino que estos son superiores a los del año pasado en energía y alimentación. Así, el ganadero pierde y no se entiende la propuesta si no es para que la industria gane más dinero», afirmó. De nuevo, los granjeros «carecen de margen de maniobra y cada vez tienen que hacer frente a unas mayores exigencias por parte de la industria».

«Partimos de cero»

«No discutimos que 315 euros por 1.000 litros sea un precio justo o no, pero no entendemos que la subida que se ha consolidado en el mercado baje sin explicación alguna. La propuesta supone partir de cero, del mismo punto que el año pasado, asumiendo subidas o bajadas, en función de cómo evolucione el mercado», matizó Álvarez.

Ante este panorama, la recuperación de precios de los últimos meses no frena la escapada del sector, pues «muchas ganaderías se plantean continuar, y estamos hablando de granjas con 200 vacas en ordeño, porque esto se está poniendo muy feo». El panorama poco alentador que describe la OPL está acompañado de una campaña de alfalfa escasa y de mala calidad, con precios en «220 euros por tonelada en Zaragoza y con un 10 a un 15% de hierba, cuando el año pasado estábamos en 150 euros». Del mismo modo, se han elevado «los precios de los piensos y las harinas y no digamos ya el de la luz y el gasoil... Al ganadero le queda mirar al cielo, porque aquí nadie tiene en cuenta que los costes de producción son más elevados».

La Distribución

De este modo, el panorama alcista de los precios de la leche que se ha vivido en los últimos meses no mejora la situación de los ganaderos, en crisis desde la liberalización del sector, debido, en opinión del portavoz de la OPL «a la necedad de la industria y la distribución. Esta última no quiere subir el precio y la industria sabe que el ganadero va a aguantar todos los palos, porque no le queda otro remedio». Álvarez señaló que esta situación «se arregla con tres céntimos de euro, que permiten al ganadero hacer frente a sus pagos, no quitar vacas y ganar lo que debe por un trabajo de 365 días al año».