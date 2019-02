Los osos del Alto Sil ya no duermen en invierno

Los osos hibernan en invierno. Una verdad de manual...hasta ahora. O más bien hibernan solo un poquito por decirlo llanamente. Lo lleva comprobando desde hace años Manuel González, doctor en Biología y director de Más que Pájaros, reconocida empresa leonesa de biología y ecoturismo radicada en la montaña leonesa, en Lugueros.

La semana pasada en montes del municipio de Palacios del Sil, grabaron a 1.600 metros de altitud, a una pareja de osos (dos hermanos para más señas) que presentaban un aspecto orondo, algo que teóricamente no debería ser normal en esta época del año recién salidos de una hibernación que se come sus reservas de grasa. Lo normal es que salgan de nuevo pasado lo más crudo del invierno con un aspecto mucho más escuálido. Los dos hermanos estaban bien lucidos y mientras uno se atiborraba de bellotas otro comía los restos de un corzo que seguramente no sobrevivió al invierno.

"No es normal que estén tan gordos en esta época, en la Cordillera Cantábrica los osos siempre hibernan muy poco tiempo pero ahora se ven osos que no hibernan en absoluto", comenta Manu González. Las razones apuntan en dos direcciones: abundancia de alimento y cambio climático. "Hay mucha bellota y no hay mucha nieve", subraya.

Vernos en plena naturaleza no es sencillo pero el aumento de su población en los últimos años lo hace ahora más fácil con una buena dosis de paciencia y sabiendo donde mirar. "La población de osos en la Cordillera Cantábrica está muy adaptada a convivir con seres humanos. Llevan siendo perseguidos desde hace más de mil años y lógicamente huyen de cualquier lugar donde haya presencia humana. Son animales muy nocturnos y durante el día lo normales que se refugien en lugares abruptos y de muchísima pendiente. En valle, donde esté el lugar más inaccesible ahí es donde posible que se puedan ver".

Doscientos ejemplares

Actualmente, la población cantábrica de osos está en torno a los 234 ejemplares. Es una zona con dos subpoblaciones, la occidental que engloba el Alto Sil, Laciana, Ancares, Omaña y Bierzo Alto en la vertiente leonesa y en Asturias reúne a los concejos de Somiedo, Quirós, Teverga, Degaña, Ibias y Proaza. Su población está en torno a los doscientos osos.

La zona donde más osas con crías hay sigue siendo en Somiedo si bien en el Alto Sil y Laciana se va recuperando con unas cifras que hace cien años que no se dan. Aunque sin datos precisos, Más que Pájaros calcula que podría tener hoy en día una población osera de unos cien ejemplares. Siempre teniendo en cuenta que los osos no entienden de fronteras y transitan habitualmente entre León y Asturias en sus desplazamientos.

La segunda subpoblación es la oriental que engloba a Cantabria, Riaño, Picos de Europa y Montaña Palentina. Esta no tiene más de una treintena de ejemplares en prácticamente la misma superficie que la anterior.

"La población osera se está recuperando en la zona occidental pero en la oriental no levanta cabeza. En esta última sigue habiendo problemas con el furtivismo y el envenenamiento y esto no esta permitiendo que la población crezca", apunta Manu González en este sentido.

Un documental de lujo

Para disfrutar de imágenes de osos en libertad nada mejor que ver este documental ganador del premio al mejor documental en el Festival de Cine de Astorga 2018. Aborda la biología de la conservación del oso pardo cantábrico (Ursus arctos), utilizando las imágenes de osos en libertad. Divulgación científica en un formato propio de Más que Pájaros y digerible para todos los públicos.