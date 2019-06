Los pactos de gobierno se hacen esperar

Gobernar en minoría parece ser la opción más barajada la mayor parte de los cuarenta ayuntamientos en los que las urnas no han dejado mayorías absolutas. Doce días después de las elecciones locales y a falta de otros tantos para la constitución de las corporaciones son escasos los municipios en los que ya está decidido cuál va a ser el color del gobierno municipal. A expensas de cambios de última hora, el acuerdo más sonado de la provincia se pergeña en Villarejo de Órbigo

, donde PP y PSOE planean un pacto para arrebatar la Alcaldía a la lista más votada, la de los Villarejo, Iniciativa para Avanzar, liderada por Joaquín Llamas.

En Cimanes del Tejar. En este último, el popular Genaro Martínez ya se ha puesto en contacto con los independientes para tratar de buscar un acuerdo que dé una mayor estabilidad de gobiern. «Mi obligación es la de gobernar como lista más votada», afirma.

En la Montaña Oriental son varios los municipios sin mayoría. El alcalde de Riaño, Fernando Moreno, antes del CRA y ahora de Ciudadanos, se ha propuesto gobernar en minoría y llegar a acuerdos puntuales con el PSOE y el PP. El candidato del PSOE, Alberto Sierra, en sus contactos con Ciudadanos había propuesto un pacto de legislatura en que se repartiesen la alcaldía dos años cada uno y tienen una propuesta del PP, disputesto a que gobierno el PSOE.

En Boñar la próxima semana mantendrán contacto entre PSOE e IU para llegar a un acuerdo. En esta legislatura el PSOE gobernaba en minoría.

En Valderrueda la llave la tiene la UPL. Aún no se sabe cuál va a ser el voto leonesista. En Crémenes se espera que haya un gobierno en minoría de la UPL con tres concejales ya que la PSOE y PP tienen dos concejales cada uno.

En Cubillas de Rueda, UPL y PP han empatado a tres concejales y la llave la tiene el PSOE. Leonesistas y socialistas empezarán los contactos para que gobernar en coalición, con la Alcaldía para UPL. Aunque el PP, que gobierna actualmente el municipio, ha dado «un cheque en blanco» al PSOE para seguir al frente de la corporación.

En el sur de la provincia, la UPL conservará la Alcaldía en Villamañán en coalición con el PSOE.

En Villaquejida apenas tres votos le faltaron a la Agrupación Independiente Otro Aire liderada por Félix Amez para volver a alzarse con la mayoría absoluta. Consiguió tres concejales. Los mismos que el PP. Con lo que la llave la tendrá el único edil de UPL, que entablará conversaciones con ambas formaciones antes de decidir a quién da su apoyo.

En Villademor de la Vega el actual alcalde, Carlos Ibarrola, que hasta ahora se había presentado por el PP y en esta ocasión lo hizo por Ciudadanos, seguirá al frente del Ayuntamiento. Le basta con el apoyo de un solo concejal de otra formación política. Ibarrola logró tres concejales, la Agrupación Independiente consiguió dos, y PP y PSOE uno cada uno. De todos modos, se vislumbra un Gobierno de Ibarrola en minoría buscando apoyos puntuales.

En Villamontán de la Valduerna, el actual alcalde y candidato del PP, Jerónimo Alonso, consiguió que su formación fuera la más votada con tres concejales; mismo número de ediles que obtuvo el candidato socialista Antonio Fuertes. La llave del pacto la tiene la candidata de UPL, María Monserrat Carbajal,. Tanto Alonso como Fuertes aseguran que todavía no han hablado con la leonesista. el alcalde señala que «hablaremos con ella para conocer cual es su posición para saber si podemos pactar con ella o gobernar en minoría», y el PSOE busca acercar posturas para poder gobernar.

En la misma situación se encuentra Santa Elena de Jamuz. La llave la tiene el candidato de Podemos, Gaspar Blanco, que obtuvo un concejal. Este último asevera que «estamos estudiando la situación porque la decisión que tome el partido la haremos entre las nueve personas que íbamos en la candidatura». No obstante, apunta que por ideología «de momento nuestro pacto está más cercano al PSOE». Una visión que también comparte González, que afirma que «estamos en conversaciones con Podemos, no hemos llegado a un acuerdo pero si hemos alcanzo un entendimiento». El alcalde popular no descarta poder gobernar en minoría.

En Val de San Lorenzo, la llave del pacto está ahora en manos del candidato de UPL, que no se cierra a nada, de momento.

En Villamanín, no se encuentra de momento ninguna solución, ya que PSOE y PP mantienen sus tres concejales y empataron a votos. Todo está en manos de la UPL, que consiguió un concejal. El leonesista Germán Tascón les ha pedido a ambos la Alcaldía. De no llegar a un acuerdo y, de seguir así, decidiría la moneda al aire.

En La Pola de Gordón no hay nada decidido. La candidata del PSOE presentará su candidatura a la investidura y también lo hará el PP. El actual alcalde, el popular Francisco Castañón, ha buscado apoyos en IU y UPL.

El líder del PSOE en Villarejo de Órbigo, Tomás Vaca, anunció ayer que las conversaciones con el PP para «compartir la gestión» están avanzadas. El acuerdo dejaría al margen a Villarejo Iniciativa para Avanzar, que fue la lista más votada. Sin embargo, el número uno del PP, José Manuel Acebes, declinó pronunciarse por el momento, aunque no desmintió a Vaca.

Cs ha iniciado las conversaciones en Benavides solicitando en una carta al PP y al PSOE la Alcaldía para su candidato, Jesús Martínez. El líder del PP, César García, señaló que la lista más votada no cederá a esta pretensión y criticó que se inicien las negociaciones «planteando intereses personales».

En Villasabariego, Estíbaliz González (PP) descarta cualquier pacto «por principios». En su opinión, un acuerdo desvirtúa el resultado de las urnas. Recuerda que el PP se quedó «a 15 votos de la mayoría absoluta» el 26 de mayo y espera que PSOE y UPL acaten el resultado. Por su parte, la candidata socialista, Esther García, señaló que ha mantenido conversaciones con PP y UPL y «aún no hay nada decidido».

El socialista José Pellitero espera mantener el bastón de mando en Valdefresno. «Hemos hablado con casi todos y creo que me dejarán ser alcalde» con una mayoría de cuatro concejales frente a otros siete que se reparten cuatro partidos.

Información elaborada por Alberto Domingo, María Carnero, José María Campos, José Antonio Barrio Planillo, Armando Medina, Alejandro Rodríguez y Maite Rabanillo.