Pagar para tener agua

La directora general de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio para la Transición Ecológica, Rosa Cobo, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos, Jorge Álvarez, firmaron hoy el convenio que permite regular la financiación y explotación del Canal Bajo, en presencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, y el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez.

Con la firma se establece una garantía de reserva de suministro a favor de la comunidad de regantes, equivalente a una tercera parte de la capacidad de transporte de las infraestructuras del Canal Bajo de Payuelos ejecutadas por Acuaes, para permitir el suministro del caudal necesario para el riego de 14.544 hectáreas pertenecientes a la Comunidades de Regantes de Los Payuelos.

Acuaes se obliga a suministrar dicho caudal, en cuanto las disponibilidades hidráulicas lo permitan en cada momento y de acuerdo con los derechos de aprovechamiento concedidos o autorizados a esta comunidad de regantes. En relación a la financiación, las condiciones establecidas resultan ventajosas para la Comunidad de Regantes, ya que no empezará a pagar una tarifa de mínimos hasta 2020, considerando un periodo de transición hasta el año 2026, en función de las hectáreas puestas en riego.

La directora de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Rosa Cobo y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos, Jorge Álvarez, firman en Sahagún un convenio para regular la explotación y financiación del Canal Bajo. CARLOS S. CAMPILLO

La actuación ejecutada por la sociedad mercantil estatal con una inversión de 131 millones -de los que las aportaciones de los agricultores permitirán recuperar once- consistió en la construcción de un canal a cielo abierto de 53,5 kilómetros que se ha desarrollado en dos fases consecutivas. La primera fase corresponde al azud de toma en el río Esla en Sahechores de Rueda y los 23,2 primeros kilómetros del canal, y la segunda fase al resto de las obras hasta completar la infraestructura. Se han ejecutado también tres balsas de regulación que permiten derivar el caudal necesario para el riego de aproximadamente 15.000 hectáreas previstas del área de Los Payuelos.

La delegada del Gobierno aludió a la importancia que tiene la agricultura “más allá de la filosofía y la literatura” y quiso “felicitar la generosidad, la implicación y la voluntad de entendimiento de ambas partes sobre una inversión de 131 millones, de la que se recuperan once, que no significa que no sea un esfuerzo para los regantes”.

Jorge Álvarez expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con Acuaes e hizo un llamamiento sobre el Canal Alto. “Este convenio da pie a que se lo tome en serio la Confederación Hidrográfica del Duero, que llevamos tres años en negociaciones con ellos y no llegamos a ningún acuerdo. Tiene que ser un poco más flexible; consideramos que las obras hay que pagarlas pero de forma que no arruine a los agricultores. Nos meten unas cuotas de amortización imposibles”, argumentó.

También se dirigió al mundo empresarial para recordar que “una zona rural vaciada necesita gente que produza alimentos de primera necesidad y en esta comarca está demostrado que la tierra es fértil y tenemos que llegar a productos de cuarta generación; es decir, ultracongelados y desde aquí lanzo un mensaje a la industria para que en toda esta zona, con más de 100.000 hectáreas de regadío, pongan algún tipo de industria para generar riqueza y cambiar el chip de lo que es el mundo rural”.