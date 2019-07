Entre páginas de Colinas Conrado

a. domingo | la bañeza

Hablar de libros y litetratura en La Bañeza remite, sin olvidar a otros autores, al poeta Antonio Colinas y a Conrado Blanco. El primero, por la calidad y universalidad de su obra. Sobre Conrado poco se puede añadir que no conozcan los bañezanos: su creación y su obra de divulgación no se centró sólo en sus investigacions, sino que hizo que estas llegasen al pueblo en libros volúmenes por los que no cobraba. Su labor no se agotó al pagarse su vida, sino que la continuó la fundación que lleva su nombre, pilar, junto on el Ayuntamiento.

Es precisamente la Fundación Conrado Blanco la que abre los actos, con la presentación de la antología poética Corazón de Hojalata, hoy, a las 20.30 en el Centro Cultural Tierras Bañezanas.

Colinas trae a su tierra natal su última obra: Sobre María Zambrano. Misterios encendidos, un repaso a la amistad que le unió con la pensadora y poetisa y un análisis de la influencia del exilio en una filósofa que fue alumna de Ortega y conoció a personajes como Machado, Unamuno, Miguel Hernández o Luis Cernuda. Un pensamiento que suma filosofía y poesía y una vida en la que lo ideológico se transforma en espiritual, como ya ha explicado Colinas.

El poeta no sólo es protagonista por su obra, sino por la que inspira. Y es aquí donde coincide dee nuevo con la Fundación Conrado Blanco, como editora de Más allá de la estética. Reflexiones sobre la poesía de Antonio Colinas, que firma Ramiro Guardia Esteso.

No le falta a la muestra, que suma diecisiste ediciones, un genuino toque bañezano y aventurero: La vuelta al mundo en Vespa en 79 días, de Antonio Veciana y Santiago Guillén, que llegan de la mano del Motoclub Bañezano.

La feria abre de once de la mañana a diez de la noche mañana y el sábado —con parón de dos a siete—, aunque cerrará antes el domingo. Todos los días se sorteará un lote de libros. Veintidós librerías estarán presentes en la plaza Mayor.