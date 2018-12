Parte del PP exige saber el coste del retorno de Boca a la mancomunidad

JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO

El pleno de la mancomunidad de Riaño sacó adelante el presupuesto para 2019 por un importe de 474.500 euros. Contó con los votos a favor de los dos representantes del PP del Ayuntamiento de Boca de Huérgano, un voto de la UPL de Crémenes, un voto del CRA de Riaño y un voto de independiente de Acevedo. Votaron en contra los dos representantes del PP de los ayuntamiento de Burón y Oseja de Sajambre y el concejal de la UPL de Riaño.

Borja Fernández, teniente alcalde de Burón, señaló que tras los acuerdos para la puesta en marcha de las depuradoras el Ayuntamiento de Boca de Huérgano acordó salirse fuera de la Mancomunidad de Riaño y llevar a cabo su propia gestión de depuración. «El tema es que pasado un tiempo Boca de Huérgano decide volver a la mancomunidad y llevamos meses esperando a que se nos presente un informe económico sobre si esta incorporación implica que el aAyuntamiento tiene que pagar a la mancomunidad o no. Mientras no se conozca ese informe no se pueden votar los presupuestos», afirmó Fernández. Tanto el representante de Burón como el alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, exigen un informe técnico en que se aclare en qué situación se ha reincorporado de nuevo el Ayuntamiento de Boca a la mancomunidad. Recuerdan que tras la salida del municipio se creó una cuenta específica para los costes de mantenimiento de las depuradoras, «que hemos estado pagando todos los ayuntamientos, menos Boca de Huérgano que estaba fuera de la mancomunidad»

El alcalde de Acevedo, Isidoro Díez, precisó en el pleno que existen miembros que desean que se les aclare esta inclusión del Ayuntamiento de Boca de Huérgano. «La inclusión lleva unos gatos económicos es normal que se aclaren esos gastos. En un momento los ayuntamientos tuvieron que pagar por la depuración cosa que no hizo Boca de Huérgano ya que estaba fuera de la mancomunidad y ahora ya se ha reincorporado de nuevo». Díez reconoció que se lleva parte de la legislatura exigiendo una respuesta de este tema por los representante des Burón y Oseja «que sigue sin responderse. lo que hay que hacer de una vez es aclararlo».

De la Sierra, presidente de la Mancomunidad de Riaño, manifestó que el tema de la reincorporación de Boca de Huérgano ya fue tratado en otro pleno y se votó a favor. Nos obstante se va a traer un informe del coste de la depuración del Boca de Huérgano. «En el próximo pleno se traerá un informe económico en que se detalle el coste de la depuración de todos los ayuntamientos y el coste en Boca de Huergano».

Mendoza aclaró que si bien se votó la incorporación de Boca de Huérgano, el acuerdo fue que antes de la reincorporación se presentase un informe económico de esta incorporación «que sigue sin presentarse al pleno».

Además Borja Fernández, representante de Burón, lamentó que desde hace dos años no se hace un pleno ordinario sino que todos han sido extraordinarios. «Entiendo que los plenos ordinarios deben hacerse cuando está fechados», añadió.