El Partido Socialista municipalizará la limpieza viaria de manera inminente

armando MEDINA | VALENCIA

El PSOE municipalizará el servicio de limpieza viaria de Valencia de Don Juan. Será una de las primeras medidas afronte el nuevo equipo Gobierno nada más que tome posesión. Así lo confirmó ayer el próximo alcalde coyantino, Juan Pablo Regadera, que hizo un repaso a los retos, objetivos y líneas maestras que marcarán su mandato. «Va en nuestro programa electoral. Ya estoy teniendo las conversaciones para la municipalización del servicio. Es una de las primeras labores que voy a llevar a cabo. Lo tenemos que tratar inmediatamente», aseguró. Porque, según explicó, el actual contrato ya está vencido y es improrrogable. «Es un asunto esencial que abordaremos nada más tomar posesión».

Apenas han pasado diez días desde que los coyantinos decidieran un cambio de rumbo en el Ayuntamiento y dieran la mayoría absoluta al Partido Socialista. «Es poco tiempo aún, pero el suficiente para comprender la responsabilidad y el trabajo que tenemos por delante, si bien es cierto que Zamora no se hizo en una hora; tenemos que ir paso a paso», comenta Regadera, quien señala que lo primero es conocer el funcionamiento interior de la casa. Por ello, una de sus primeras acciones será reunirse de manera individual con todos los trabajadores. «Quiero poner cara a cada uno de ellos, ver qué hacen, cuáles son sus inquietudes, su motivación... Porque esos medios personales son una pieza esencial del Ayuntamiento».

Otra de las tareas que deberá afrontar el nuevo equipo de Gobierno es la organización del amplío programa cultural, de ferias y eventos que tiene el verano de Valencia de Don Juan. «Tenemos que conseguir que los vecinos y los visitantes no sufran la transición entre el equipo de Gobierno saliente y el entrante. En verano hay muchas actividades, muchos eventos, son los meses más fuertes de Valencia de Don Juan en este sentido». Para ello, Regadera afirma que, aún sin haber tomado posesión, ya se ha reunido con el actual teniente de alcalde en funciones, José Jiménez, para tratar la apertura de las piscinas, «y hemos acordado de mutuo acuerdo que será el 14 de junio». En próximas fechas se reunirá con otros concejales. «En el apartado de Ferias y Mercados ya me ha comunicado la concejala, María Jesús Marinelli, el grado de avance que hay. Ya lo ha dejado todo prácticamente terminado, cosa es muy de agradecer, porque sería mucha premura para hacerlo nosotros todo desde cero». En este sentido, el próximo alcalde coyantino asegura que «he percibido buena sintonía y un diálogo fluido con los miembros del equipo de Gobierno saliente».

Las fiestas también se vislumbran al fondo del verano, en los primeros días de septiembre. Según informó Regadera, no serán responsabilidad específica de una sola persona o de una Concejalía. Se creará un «Comité de Fiestas», que estará formado por varios miembros de la corporación y por colectivos sociales, «porque considero que es un evento transversal que afecta a varias áreas y además tiene que estar abierto a las propuestas de los vecinos». Aunque aún no está decidido, la idea es que no se alarguen tanto en el tiempo. «A mí me gusta que se concentren en dos fines de semana y la semana que hay en medio». Asimismo confirmó que habrá toros «porque son de interés de un amplio porcentaje de vecinos de Valencia de Don Juan».

Por otra parte, Regadera también habló de la representación que tiene que tener Valencia de Don Juan en otras instituciones como la mancomunidad Mansurle o la Diputación. Cree que el presidente de Mansurle debe ser de Valencia de Don Juan. «Tenemos la obligación y el deber moral de hacer de líder de un proyecto que cohesione todos los municipios de la comarca».

Una opinión similar tiene de la representación en la Diputación. «Aunque me queda muy lejos, tengo que hablarlo con el secretario provincial, al que le voy a transmitir que tenga en cuenta la importancia de Valencia de Don Juan». Aboga porque uno de los miembros de su equipo sea Diputado provincial. Eso sí, deja claro que él no lo será. «Prometí que sólo tendría un cargo. Sólo seré alcalde», subraya.