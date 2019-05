Payuelos no puede amortizar los canales sin el desarrollo del regadío

A. Domingo | Redacción

El presidente de la Comunidad de Regantes de Payuelos, Jorge Álvarez, manifestó ayer su satisfacción con el acuerdo anunciado por la sociedad estatal Acuaes para el uso y amortización del Canal Bajo de Payuelos, pero señaló que los agricultores no pueden pagar la amortización de la infraestructura mientras no obtengan de sus parcelas los rendimientos del regadío a presión automatizado. Sin que se cumpla el Plan Coordinado de Obras que firmaron el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León en 2015 «no tenemos a quién cobrarle la amortización de las obras», indicó Álvarez.

En estos momentos, los técnicos de la comunidad de regantes estudian el borrador del acuerdo, que contempla el calendario de amortizaciones de una infraestructura en la que se invirtieron 131 millones de euros, cuyo cierre a las aguas del Esla levantó la polémica hace diez días al impedir el riego en precario. La directiva de Payuelos considera que la ejecución de los canales «es una obra muy importante, pero en una casa no se puede entrar a vivir mientras no se levanten las paredes y se pongan las ventanas, que, en esta obra es tanto como desarrollar los sectores de las 14.500 hectáreas del Canal Bajo, superficie para la que nos dieron el compromiso de que se ejecute para 2026».

Álvarez indicó que la comunidad no se niega a pagar la amortización, «pero no podemos hacerlo sin que el agua llegue a demanda y a pie de finca». En la actualidad se utilizan los canales Alto y Bajo «para regar en condiciones muy malas. Pagamos por el agua que se utiliza y hay muchas fincas a las que no llega». Álvarez recordó a «Acuaes y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que en la zona» aún se riega «por acequias de tierra de 25 kilómetros de longitud y con motores de gasoil, que suponen un mayor coste energético que el regadío modernizado». Este sistema de aprovechamiento de las infraestructuras principales permite dar servicio «a cinco municipios», señaló. Álvarez, que apuntó que Payuelos prohíbe el riego por inundación, instó a la administraciones a «ejecutar la modernización con urgencia, para evitar problemas» como el reciente cierre del Canal Bajo.

El proceso

El presidente de los comuneros recordó que el pantano de Riaño se cerró «hace 32 años, con el objetivo de transformar 74.000 hectáreas en Payuelos». no fue hasta 2.005 cuando se acometió la reconcentración parcelaria y se decidió destinar 38.000 hectáreas al regadío. Recordó que el Ministerio de Agricultura se comprometió a encomendar las obras de los sectores XVIII y XVI en 2018 y ´posteriormente se hizo «público el compromiso de la Dirección de Regadíos de realizarla en el primer semestre de 2018. Sin embargo, aún no tenemos noticias de estas obras y estamos a mediados de mayo». Desde la modernización de la Zona Esla en 2007, con 6.500 hectáreas, «sólo se riega en un sector más, el XXII, que el plan coordinado encargó a la Junta».