Penas de hasta tres años por la muerte de un operario en la presa

dl | león

La Audiencia Provincial de León juzgará el próximo 6 de junio, a las 10.00 horas, la causa abierta contra los responsables de dos empresas de suministros y una eléctrica por la muerte de un trabajador en un accidente laboral ocurrido en julio de 2013 en la Presa del Villar de Riscuro.

La Fiscalía pide entre dos y tres años de cárcel para los responsables de estas empresas por un delito de homicidio por imprudencia grave, por lesiones y contra los derechos de los trabajadores por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

Según las conclusiones previas, los trabajadores de las empresas de suministros realizaban trabajos de mantenimiento en la Presa del Villar, que gestiona una compañía eléctrica, cuando la cesta en la que trabajaban para colocar un desviabrozas, y que se encontraba suspendida sobre el agua enganchada a la pluma de un camión, se precipitó. Puesto que los trabajadores se encontraban amarrados a la cesta con un arnés de seguridad, ambos se quedaron enganchados. Uno de ellos se pudo soltar, al llevar un arnés de desenganche rápido, aunque sufrió lesiones importantes que le han obligado a estar 119 días de baja y le han causado secuelas psicológicas, mientras que su compañero falleció por asfixia mecánica por sumersión al no poder soltarse.

El Fiscal considera que «no se ha cumplido el plan de seguridad», ya que ante el hecho previsto de que se precipitara la cesta, no se disponía de una embarcación salvavidas. Tras la inspección de trabajo, se concluyó además que la grúa tampoco estaba en el punto más cercano a la obra, y el brazo de la pluma no era suficientemente largo, lo que hizo que la cesta, al estar suspendida, tuviera una considerable inestabilidad al balancearse demasiado para alcanzar el punto en el que se trabajaba. Además, el arnés que llevaban no era el más adecuado por no ser de desenganche rápido. El cuerpo del trabajador tuvo que ser rescatado por Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacúaticas de la Guaedia Civil.