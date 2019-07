Le piden cuatro años por un robo con violencia en una gasolinera en 2013

dl | león

Le piden cuatro años de prisión por un presunto robo con violencia en una gasolinera de Valencia de Don Juan, mientras el acusado solicita su absolución por no ser conocedor del delito que se iba a cometer y por la dilación extraordinaria del procedimiento.

Los hechos se remontan, según el escrito del fiscal, al 31 de octubre de 2013, cuando sobre las 19.45 horas, A.C.A.R., condenado por otro robo con violencia en 2002, y A.F.I., también con antecedentes penales no computables, «puestos previamente de acuerdo», acudieron juntos a en el coche de A.C.A.R. a la gasolinera El Tesoro de Valencia de Don Juan, propiedad de A.P.P. y allí se dirigieron al empleado (J.A.M.A.) y le dijeron que venían a por el dinero de la caja y que colabore «o te pegamos un tiro». El empleado abrió la caja y A.C.A.R. cogió todo el dinero (1.847 euros) y al marchar A.F.I. le dijo al empleado «no toques ningún botón o te pego un tiro» y «dile a tu jefe que dentro de 15 días volvemos otra vez y lo vamos a matar» (...) «tu jefe me conoce, soy A.F.I.».

El acusado A.C.A.R. estuvo en prisión preventiva por esta causa del 12 al 27 de noviembre de 2013. Por todo ello el fiscal pide imponer una condena de 4 años de prisión para A.C.A.R. por el agravante de reincidencia, y de 2 años y 6 meses para A.F.I.

Por su parte, A.C.A.R, a través de la procuradora que lo representa pide el sobresimiento libre de la causa por falta de pruebas y esgrime la extraordinara e indebida dilación del procedimiento.

Su defensa señala que los hechos son inciertos y que no exiete «prueba alguna, no ya de la participación en los mismos de nuestro defendido, sino de su existencia misma». Señala que el 31 de octubre de 2013, A.C.A.R. se encontraba en un establecimiento hosletero de León con el investigado A.F.I., «solicitándole éste que le llevara a Valencia de Don Juan porque tenía que cobrar una deuda de 37.000 euros de alguien llamado Sr. P. Al llegar le indica que se dirija a la gasolinera El Tesoro, propiedad, según manifiesta, del tal Sr. P.». Según el escrito de la defensa, al llegar allí, A.F.I. pregunta por el propietario y el empleado le dice que no está. Le pide que le entregue la recaudación de la caja a cuenta de la factura que supuestamente le debe. A.C.A.R. se percata de que A.F.I. coge el dinero y emprende la huida. Al darse cuenta de lo que está sucediendo, A.C.A.R. sube en su coche y se marcha no queriendo tener más relación con A.F.I. La procuradora asegura que A.C.A.R, se limitó a hacer un favor a un conocido que fue llevarlo en su coche a Valencia de Don Juan, sin ser consciente de cuáles eran sus intenciones.

El juez dictará sentencia.