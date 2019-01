Piden la dimisión de Marcos por su apoyo a las presas

A. Domingo | Redacción

La Plataforma de Afectados por las Presas de La Rial y Los Morales —contempladas en el proyecto de regulación lateral del río Órbigo— solicitó ayer la dimisión de la consejera de Agricultura y Ganadería y Portavoz de la Junta, Milagros Marcos, por su reiterado apoyo a esta iniciativa. La coordinadora, que celebró asamblea ayer por la tarde en Carrizo de la Ribera, afeó al presidente de la Comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, y a Marcos que declinasen recibir a sus representantes cuando solicitaron sendas reuniones con el fin de exponer su postura.

La plataforma considera que la construcción de las presas es «una agresión a Carrizo y al Alto Órbigo» y que esta solución al déficit hídrico del Sistema Órbigo supone perjudicar a las localidades de Villanueva, Carrizo y La Milla del Río para «beneficiar a otra zona». Además, califica a la consejera de «agitadora social entre comarcas», lo que, a su juicio, le inhabilita para ejercer un cargo público.

Los afectados consideran que el problema de agua para la agricultura en el Órbigo se soluciona construyendo «numerosas balsas en las zonas donde se necesitan, que se integran mejor en el territorio y se pueden llenar por gravedad» —no por bombeo, como en los embalses proyectados— y critican que la falta de estas ha supuesto una importante pérdida de agua el año pasado.

Añaden que la tramitación del proyecto seguida hasta ahora «no dedica una sola línea a lo que piensan los habitantes de la zona ni a sus sentimientos y desatiende nuestro cultivo estrella: el lúpulo». Por el contrario, el informe socio-económico y de explotación que ha encargado la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) atiende las demandas de los vecinos y se aleja del «comportamiento feudal de ordeno y mando».

El escrito de la plataforma critica las «continuas visitas» de Marcos a otras comarcas y las «jugosas subvenciones» que otorga, algo que no sucede en el Alto Órbigo, asegura. En cuanto a la falta de sintonía entre la Administración del Estado y la autonómica, apunta que «afortunadamente» no no le corresponden las competencias. Señala que el Ejecutivo central «nos ha escuchado y tenido en cuenta» y traslada el convencimiento de sus integrantes de que conseguirán su objetivo.