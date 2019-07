El PP arguye ante el TC que se ha violado la tutela judicial efectiva

a. domingo | redacción

Existe abundante literatura sobre la situación que se vive en Astorga por un solo voto. No solo porque de entrada remite a El disputado voto del señor Cayo, que firmó Delibes, sino, también, por la abundante jurisprudencia que el abogado del PP manejan al respecto, según indicó ayer el presidente de la formación política en León, Juan Martínez Majo. El recurso de amparo ya está registrado —«el jueves o el viernes»— y Majo apunta a la ausencia de registro de las declaraciones de los testigos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad para alegar una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, protegido por el artículo 24 de la Carta Magna. «Tenemos certificación de que no existe documento sonoro» de las manifestaciones. Las testificales «se realizaron por videoconferencia y por problemas técnicos, de sonido, no están grabadas».

La importancia del contenido de las testificales estriba, «según el recurso», en el que el polémico voto que daría al PP un concejal y un Gobierno municipal en mayoría relativa a costa de reducir en uno los concejales del PSOE, es que en la papeleta existen «dos roturas, pero no la tercera» hecho que, «al parecer, reconocen los cuatro testigos: los miembros de la mesa y el interventor. Precisamente, el TSJ se basa en una tercera rotura» para desestimar el contenciosos electoral que interpusieron los populares. Así, cobraría fuerza la posibilidad de que las roturas sean consecuencia de abrir el sobre, tesis que el PP defendió ya ante el TSJ.

El PP también apela al artículo 23 de la Constitución para reclamar la validez del voto. Recoge los derechos al sufragio activo y pasivo. «Me he leído la tira de sentencias y una más y todas hablan de la búsqueda de la verdad material. Si existió intención o no. Y para el TSJ parece determinante la tercera rotura de la papeleta y los testigos dicen que no existía».

El TC tiene quince días para resolver. El PP no ha solicitado que se suspenda el pleno de constitución de la corporación, previsto para el viernes y Majo no supo precisar si la cuestión planteada al Constitucional supondría un nuevo retraso de esta sesión. No lo parece a tener de la reunión que ayer mantuvieron representantes del PP y de IU en Astorga. Mañana, la candidatura más votada se reunirá con la UPL.