PP y Cs confían en alcanzar un pacto de gobierno para La Bañeza

A. Domingo | Redacción

Los candidatos del Partido Popular y Ciudadanos a la Alcaldía de La Bañeza, Javier Carrera y Juan José Blanco, respectivamente, confían en alcanzar esta semana un acuerdo de gobernabilidad para el mandato que comienza el sábado. «Estamos de acuerdo en casi todo», manifestó ayer el cabeza de lista de la formación naranja.

Por su parte, el líder de los populares bañezanos, Javier Carrera, reconoció que es con Cs con la candidatura con la que más reuniones ha mantenido, aunque quiso subrayar que se ha reunido «con todas las fuerzas» políticas que lograron representación en las elecciones del 26 de mayo «como partido más votado, con el objetivo de tender puentes que garanticen cuatro años de estabilidad política al municipio». Carrera aseguró haberse entrevistado también con los representantes del PSOE —segundo en votos, con los mismos concejales que el PP—, Podemos y Vox —estas dos últimas fuerzas aportarán a la corporación municipal un concejal cada una—.

Con tres concejales, Cs es la única que fuerza con capacidad de garantizar la mayoría absoluta en el salón de plenos tanto al PSOE como al PP. Sin embargo, Blanco manifestó que «solo he hablado con el PP. El PSOE aún no me ha llamado». El concejal electo está dispuesto a «escuchar» a los socialistas que comanda José Miguel Palazuelo si solicitaran un encuentro, pero reconoció que un pacto entre Cs y el PSOE en La Bañeza se le antoja «muy complicado». Si bien no podría entenderse un pacto con el PP bañezano ante un posible acuerdo de Cs con el PSOE para gobernar en la Comunidad autónoma, Blanco defiende que es la renovación que preconiza su partido lo que le legitima para formar equipo con el PP en La Bañeza. «Si en la Junta de Castilla y León se busca remover a un PP que lleva gobernando muchos años, en La Bañeza es el PSOE el que suma cerca de veinte años», dijo en referencia a los cuatro últimos gobiernos municipales del PSOE, a los que habría que sumar el ascenso de Palazuelo a la Alcaldía de la mano de la UPL en el mandato 1999-2003, cuando permaneció en el cargo algo menos de dos años. «Si seguimos la dinámica del partido, lo que no quiere Ciudadanos es que los políticos se acomoden en el poder».

Carrera, del PP, no quiso entrar en la afinidad de planteamientos que pueda existir en estos momentos con la candidatura de Blanco. En cualquier caso, se espera que los asuntos pendientes que puedan existir en la negociación se puedan cerrar en los próximos cuatro días.

Si se confirma el pacto de gobernabilidad, el PP recuperaría la alcaldía de La Bañeza después de 16 años. El último alcalde de este partido que gobernó el municipio fue José Manuel Rodríguez, que ostentó el cargo entre noviembre de 2002 y junio de 2003.

Pendientes de cierre

Cerca ya de cerrar en pacto en La Bañeza sólo queda por conocer la configuración de los gobiernos municipales de dos cabeceras de comarca: Astorga, que depende del recurso del PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Sahagún, donde aún se dilucida si los populares gobernarán en minoría o si consiguen el apoyo que precisan para la mayoría absoluta.